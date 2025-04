The Last Of Us, Kaitlyn Dever sul film mai realizzato: "Mi avevano rivelato importanti spoiler su Ellie"

L'attrice Kaitlyn Dever ha ricordato quando era in corsa per interpretare il ruolo di Ellie nel film di The Last Of Us diretto da Sam Raimi.

Kaitlyn Dever interpreterà Abby nella stagione 2 di The Last of Us, in arrivo in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, e l'attrice ha ricordato come avesse quasi ottenuto il ruolo di Ellie in un film tratto dal videogioco.

L'attrice, intervistata da Entertainment Weekly, ha infatti ricordato il progetto che era in fase di sviluppo tra le fila di Screen Gems oltre 10 anni fa.

Il film di The Last Of Us mai realizzato

Sam Raimi avrebbe dovuto occuparsi della regia dell'adattamento cinematografico di The Last of Us, mentre Neil Druckmann ne avrebbe firmato la sceneggiatura.

Kaitlyn Dever era una delle attrici che i produttori avevano considerato per la parte della giovane protagonista e aveva incontrato proprio Druckmann per parlare del personaggio.

Durante quegli incontri aveva inoltre avuto l'occasione di scoprire alcune anticipazioni riguardanti il secondo videogioco della saga, messo in vendita nel 2020.

Kaitlyn ha spiegato: "Ho incontrato Neil alla sede di Naughty Dog e camminava con me in giro per gli spazi e mi aveva mostrato come avevano creato il gioco. E stavano in realtà lavorando al secondo mentre ero lì".

Dever ha aggiunto: "Ho visto i primi disegni di Ellie quando era più vecchia e mi aveva detto cosa sarebbe accaduto... A proposito di spoiler alert... Mi aveva chiesto: 'Vuoi sapere cosa accadrà?'. E io ho risposto: 'Sì, dimmelo!'. Quindi ho mantenuto quei segreti per anni".

L'adattamento in serie tv

Il film di The Last Of Us non è mai stato realizzato, tuttavia l'attrice ha avuto modo di collaborare con Druckmann dando voce a Cassie Drake, la figlia di Nathan Drake, nel videogame Uncharted 4.

Neil ha poi collaborato con Craig Mazin per adattare The Last of Us in una serie tv. Dever ha spiegato che è stato Mazin a suggerire il suo nome come interprete di Abby: "Avevo già visto la prima stagione e ne ero ossessionata. E sì, mi hanno chiesto di interpretare Abby, ed è stato folle, davvero una follia".