The Last of Us, Johan Renck: "Stiamo lavorando per adattare nel migliore dei modi i personaggi"

The Last Of Us diventerà una serie tv e il regista Johan Renck ha parlato di come si sta lavorando all'adattamento del videogioco per la HBO.

Il filmmaker collaborerà infatti nuovamente con lo sceneggiatore Craig Maizin, dopo l'incredibile successo ottenuto con Chernobyl, e il creatore Neil Druckmann.

Johan Renck, intervistato da DiscussingFilm, ha confermato che sarà coinvolto nella realizzazione di The Last of Us in veste di produttore esecutivo e sarà il regista del pilot, non escludendo tuttavia di dirigere ulteriori puntate della serie.

Il filmmaker ha poi aggiunto che i giocatori hanno impresso nella mente l'aspetto dei personaggi, elemento che potrebbe rappresentare un ostacolo: "Sanno esattamente che aspetto ha Joel, come parla, come si muove, e molti altri dettagli".

Renck ha quindi sottolineato: "Ne stiamo parlando. Sono in corso delle conversazioni settimanali tra me, Craig e Neil Druckmann, che ha creato il gioco, sui vari approcci e su come affrontare questo elemento. Su come affrontare il fatto che un personaggio di un videogame è molto di più rispetto a un personaggio di un libro. Ma al tempo stesso è molto diverso rispetto ad avere a che fare con una persona reale. Per fare un esempio Valery Legasov di Chernobyl, non essendo mai stato visto o conosciuto, non ci obbligava a onorare quegli aspetti. Volevamo rappresentarlo nel modo più realistico possibile, ma non c'erano idee preconcette". Johan ha quindi concluso: "Con qualcosa come The Last of Us sarà una storia davero diversa. Si tratta di qualcosa su cui parliamo a lungo e l'abbiamo affrontato nelle prime fasi di questo processo. Ci sono tante cose da prendere in considerazione, decisioni e scelte".

The Last of Us ha debuttato nel 2013 e racconta la storia ambientata in un mondo post-apocalittico seguendo Joel, un truffatore, ed Ellie, una teenager che potrebbe essere la cura per il virus mortale.

Joel viene incaricato di prelevare la quattordicenne dalla zona di quarantena e la sua missione divente ben presto un viaggio brutale ed emozionante attraverso gli Stati Uniti che porta i due protagonisti a fidarsi uno dell'altra per sopravvivere.