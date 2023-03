The Last of Us: il doppiatore di Joel nei videogiochi ha giudicato l'interpretazione di Pedro Pascal

Il doppiatore originale di Joel, nei videogiochi di The Last of Us, ha espresso la propria opinione nei confronti del lavoro che Pedro Pascal sta facendo nella serie HBO.

Troy Baker, Il doppiatore originale di Joel nei videogiochi di The Last of Us, ha condiviso la sua opinione sull'interpretazione di Pedro Pascal nella serie tv HBO. Per i moltissimi fan che hanno conosciuto il personaggio partendo proprio dal lavoro di Baker sarà quindi interessante scoprire cosa pensa del modo in cui l'attore ha portato Joel sul piccolo schermo, consentendo a molte più persone di conoscerlo.

The Last of Us: Pedro Pascal in una scena del quinto episodio

Durante una recente intervista con Variety, Troy Baker ha rivelato il suo punto di vista riguardo al lavoro con Joel di Pedro Pascal in The Last of Us. Gli elogi nei confronti della sua performance televisiva sono stati molteplici, definendo la sua versione del personaggio al tempo stesso sottile e imponente, e forse ancora più pericolosa di quanto non fosse la sua nei videogiochi: "Da attore sono un suo fan. È così confidente nei confronti del personaggio che riesce a fargli trasmettere le sue convinzioni senza dare troppo nell'occhio, in modo sottile. La sua è un'interpretazione che si muove sul filo del rasoio. Non c'è niente di selvaggio. Se guardi tutte le scelte che ha fatto, sono così minimaliste e, per questo motivo, profonde. Un approccio del genere rende Joel, per molti versi, più pericoloso rispetto al passato". Baker ha proseguito sottolineando: "C'è una particolare fisicità che non avremmo potuto costruire nel gioco. Quando ti stai ricucendo da proiettili e coltelli, non puoi dire: 'Oh, la mia mano fa ancora male'. Mentre lo show consente di prolungare una situazione del genere con il dolore che prosegue nel tempo. Questo, per me, è qualcosa che aiuta a radicare la storia ancora di più, per presentarla in modo molto più tangibile a un pubblico completamente nuovo".

The Last of Us: ecco chi sono David e il gruppo di villain dell'episodio 8

L'imprevedibilità del Joel di Pascal è sicuramente un valore aggiunto nella serie tv di The Last of Us, complice anche il talento dell'attore e le maggiori possibilità espressive, in termini di scrittura, che offre questo tipo di prodotto. Non ci resta che attendere il finale nel nono episodio che, a quanto pare, sembra che farà molto discutere.