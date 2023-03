The Last of Us: ecco chi sono David e il gruppo di villain dell'episodio 8

L'episodio 8 di The Last of Us ha introdotto nella storia David e il suo gruppo di villain.

Prima che David (Scott Shepherd) e il suo gruppo si rivelino come i veri cattivi dell'episodio, questo introduce David come un predicatore scelto per guidare un gruppo religioso. Sebbene i suoi seguaci non vengano mostrati apertamente come religiosi, David spiega in seguito che avevano semplicemente bisogno di qualcuno che li guidasse.

Nonostante agisca come predicatore per la sua comunità, David rivela di essere stato un insegnante di matematica prima dell'epidemia e di aver insegnato a ragazzini dell'età di Ellie.

David, poi, afferma che dopo la caduta della zona di quarantena di Pittsburgh, lui e un gruppo di persone se ne sono andati e hanno iniziato a radunare altra gente. Piuttosto che stabilirsi in un posto per troppo tempo, cosa che attirava i razziatori, si sono spostati continuamente fino a stabilirsi nella città mostrata nell'episodio.

Il personaggio di Shepherd, quindi, rivela che gli uomini che hanno aggredito Joel ed Ellie in Colorado appartengono al suo gruppo e sanno che Joel ha ucciso l'uomo che lo ha accoltellato. Ellie va nel panico, temendo che David si vendichi su di lei.

Tuttavia, David insiste affinché Ellie rimanga viva. Nonostante ciò, la segue fino a dove si trova Joel, con l'intenzione di consegnarlo alla giustizia per aver ucciso il suo uomo. Mentre David e James - interpretato dal doppiatore originale di The Last of Us Troy Baker - riportano Ellie viva alla loro comunità, altri tre uomini rimangono indietro per trovare Joel.

Forse la rivelazione più scioccante per chi non ha familiarità con il gioco originale è che David e il suo gruppo sono cannibali. Una cosa che l'episodio 8 di The Last of Us chiarisce, però, è che solo poche persone selezionate della comunità sono a conoscenza di questo particolare.

Dopo la rivelazione, alla fine dell'episodio arriva un altro momento scioccante che i giocatori conoscono bene: David cerca di violentare sessualmente Ellie.

The Last of Us ha il suo momento "tazza di starbucks" come ne Il Trono di Spade

Domenica prossima andrà in onda su HBO l'episodio finale di questa prima stagione di The Last of Us, di gran lunga una delle migliori serie realizzate negli ultimi anni.