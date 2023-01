The Last Of Us: domenica alle 21 con Simple e Madama commenti e sketch ispirati alla serie

L'appuntamento su Twitch di domenica 22 gennaio con la rubrica MovieDrawing, in collaborazione con Simple e Madama, proporrà un commento alla serie The Last Of Us.

L'appuntamento su Twitch con la rubrica MovieDrawing di domenica 22 gennaio, alle ore 21, sarà dedicato alla serie The Last Of Us, che ha debuttato da pochi giorni sugli schermi di Sky e NOW. Insieme alla disegnatrice Lorenza Di Sepio e al fotografo e autore Marco Barretta, commenteremo e disegneremo la serie tratta dal popolare videogioco.

La nuova rubrica di Movieplayer, condotta da Antonio Cuomo ed Erika Sciamanna, coinvolgerà i fan proponendo opinioni, commenti e curiosità mentre Lorenza realizzerà in tempo reale i suoi sketch ispirati alla serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey.

The Last of Us: Pedro Pascal è Joel nella serie HBO

La nostra recensione di The Last of Us vede la serie come uno dei migliori adattamenti mai tratti da un videogame. La prima stagione dello show è composta da 9 episodi. Adattata dal creatore del gioco Neil Druckmann e dal regista di Chernobyl, Craig Mazin, la storia si svolge 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un fungo infettivo chiamato Cordyceps. Joel interpretato da Pedro Pascal), un sopravvissuto, viene assunto per aiutare Ellie (interpretata da Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, a fuggire clandestinamente da una zona di quarantena molto oppressiva. Quello che inizia come un piccolo lavoro, diventa presto un viaggio brutale e straziante, mentre entrambi attraversano ciò che rimane degli Stati Uniti.

Lunedì 23 gennaio alle ore 3 del mattino avverrà la messa in onda del secondo episodio, in versione originale con i sottotitoli, in contemporanea con gli USA.

Sempre lunedì 23 gennaio alle ore 21.15 arriverà su Sky il primo episodio in versione doppiata; a seguire il secondo episodio in versione originale con sottotitoli.