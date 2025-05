The Last of Us: Craig Mazin rivela quante stagioni saranno necessarie per finire la storia di Ellie

Parlando del futuro della serie The Last of Us, il creatore e showrunner del progetto televisivo ha parlato del numero di stagioni previste.

La serie The Last of Us, tratta dal popolare videogioco, sta per arrivare alla fine della stagione 2 e il creatore Craig Mazin è tornato a parlare del futuro del progetto televisivo.

La storia di Ellie, infatti, potrebbe richiedere più episodi rispetto a quanto si potrebbe pensare prima di arrivare al suo epilogo sul piccolo schermo.

I progetti per The Last of Us

Nella seconda stagione di The Last of Us si è mostrato quanto accaduto a Ellie e Joel negli anni successivi ai drammatici eventi di Salt Lake City.

Nella storia è infatti stato introdotto il gruppo guidato da Abby (Kaitlyn Dever), la ragazza che ha deciso di vendicarsi per la morte del padre.

The Last of Us, una scena del sesto episodio della stagione 2

Oltre ai protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, nel cast ci sono anche Gabriel Luna, Rutina Wesley, Young Manzino, Isabela Merced, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez e Catherine O'Hara.

Craig Mazin, in una recente intervista, ha parlato del futuro dello show spiegando: "Penso ci sia una chance piuttosto consistente che la stagione 3 sarà più lunga rispetto alla seconda, semplicemente in base alle caratteristiche di quella narrazione e per il fatto che le opportunità che ci permette di avere sono un po' diverse".

Le opportunità per ampliare la storia

Lo showrunner di The Last of Us ha sottolineato: "L'aspetto che contraddistingue la morte di Joel è che ha un impatto così grande. Dal punto di vista narrativo è come una bomba nucleare ed è difficile allontanarsi. Non possiamo realmente prendere una pausa e allontanarci, facendo una storia in stile Bill e Frank. Non sono sicuro che quello sarà vero per la stagione 3. Penso avremo un po' più di spazio".

Craig ha quindi spiegato quante stagioni potrebbero essere realizzate: "Certamente non c'è modo di completare questo racconto in una terza stagione. Spero che otterremo i risultati necessari a tornare e a finire la storia con una quarta stagione. Quello è il risultato più probabile".