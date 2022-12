The Last Of Us: nella serie la violenza sarà ridotta all'essenziale rispetto ai videogiochi

Neil Druckmann ha svelato una differenza esistente tra i videogiochi di The Last of Us e la serie in arrivo sugli schermi televisivi dal 16 gennaio.

La serie The Last Of Us sta per arrivare sugli schermi televisivi, in Italia il debutto è previsto il 16 gennaio, per raccontare la storia di Joel ed Ellie e il creatore del gioco, e showrunner, Neil Druckmann, ha svelato in che modo verrà mostrata la violenza negli episodi.

Nel videogioco i due protagonisti che sono poi stati interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, infatti, sono alle prese con lotte sanguinose con mostri infetti e militanti.

Neil Druckmann, intervistato da SFX Magazine, ha spiegato che la violenza sarà gestita in modo diverso nella serie rispetto al videogame. Il creatore di The Last of Us ha sottolineato: "Abbiamo bisogno di una certa quantità di azione, o violenza, che potevamo usare per le meccaniche in modo da poter far entrare in connessione con Joel e in uno stato di flusso. Allora ci si sentiva realmente come se si fosse in connessione con questo avatar sullo schermo e si potesse vedere il mondo attraverso i suoi occhi".

Insieme a Craig Mazin, con cui ha lavorato all'adattamento in serie del videogame, si è deciso di abbassare il livello di violenza mostrato sugli schermi: "Abbiamo deciso 'Togliamo tutta la violenza con l'esclusione dell'essenziale'". Druckmann ha spiegato: "Quello ha permesso alla violenza di avere un impatto ancora più grande rispetto al gioco perché quando ti trattieni nel mostrare la minaccia e vedi la reazione delle persone a una minaccia, quello è molto più pauroso. E quando riveliamo gli infetti e i Clicker, si vede cosa ha sconfitto l'umanità e perché tuttoi sono così spaventati".

Gli eventi raccontati nella serie The Last of Us, tratta dall'omonimo videogioco, si svolgono vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all'apparenza facile si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, mentre i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l'astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l'attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.