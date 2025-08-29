The Last of Us, Bella Ramsey torna a difendersi dagli hater: "Non siete obbligati a guardare la serie"

Dopo una prima stagione largamente acclamata, la seconda tratta dal videogame di Naughty Dog non ha convinto tutti, ma Bella Ramsey è stanca degli hater

Sebbene la prima stagione di The Last of Us sia stata per lo più ben accolta dai fan dei videogiochi Naughty Dog, la seconda ha ricevuto numerose critiche negative.

La seconda stagione è stata piuttosto fedele alla trama del videogioco The Last of Us Part II, ma molti fan hanno contestato la caratterizzazione del personaggio di Ellie. Sebbene sia importante sottolineare che alcune persone non hanno mai accettato Bella Ramsey in questo ruolo (per motivi diversi), le critiche si sono decisamente intensificate durante gli episodi finali.

Intervenendo come ospite al podcast The Awardist, la giovane attrice ha affermato che cerca di non prestare troppa attenzione alle critiche online, ma ha comunque offerto alcuni consigli validi a chi ha qualche problema con lo show.

The Last of Us 2: episodio 7

Bella Ramsey sugli hater e l'addio di Neil Druckmann

"Cerco di starne alla larga il più possibile, ad essere sincera. Non siete obbligati a guardarlo. Se lo detestate così tanto, c'è già il gioco. Potete semplicemente giocarci di nuovo. Se invece volete guardarlo, spero che vi piaccia".

The Last of Us tornerà per almeno un'altra stagione, ma Neil Druckmann, creatore dei videogiochi e co-creatore della serie HBO, ha recentemente rivelato che lascerà lo show. L'annuncio è stato seguito dalla notizia che anche la sceneggiatrice Halley Gross, che ha scritto il videogioco The Last of Us Part II insieme a Druckmann, ha deciso di abbandonare il progetto.

"Ovviamente ci mancherà molto nello show, e la storia è il suo cuore e la sua anima", ha commentato Ramsey riguardo all'abbandono di Druckmann. "Quindi, lui è ancora molto presente per noi. Voglio dire, lui è The Last of Us".

Craig Mazin e Neil Druckmann sul set di The Last of Us 2

Le motivazioni dell'addio di Druckmann

L'autore e produttore è stato fortemente coinvolto nelle prime due stagioni della serie drammatica survival horror come showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo insieme al co-creatore Craig Mazin, ma ha deciso di porre fine al suo coinvolgimento per dedicarsi "completamente" a Naughty Dog e ai futuri progetti di videogiochi dello sviluppatore (resta da vedere se uno di questi progetti sarà un terzo gioco di The Last of Us).

"Ho preso la difficile decisione di abbandonare il mio coinvolgimento creativo in The Last of Us su HBO", ha dichiarato Druckmann in un comunicato all'epoca. "Con il lavoro sulla seconda stagione completato e prima che inizi qualsiasi lavoro significativo sulla terza stagione, ora è il momento giusto per me per concentrarmi completamente su Naughty Dog e sui suoi progetti futuri, tra cui la scrittura e la regia del nostro prossimo entusiasmante gioco, Intergalactic: The Heretic Prophet, insieme alle mie responsabilità di direttore dello studio e responsabile creativo".