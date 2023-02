The Last of Us, Bella Ramsey: "Durante le riprese indossavo quasi sempre una fascia per il seno"

Bella Ramsey ha rivelato di aver indossato una fascia per comprimere il seno durante tutte le riprese della serie HBO The Last of Us.

Bella Ramsey torna a parlare del suo essere fluida e della sua identità non binaria svelando di aver indossato una fascia per il seno durante la quasi totalità delle riprese di The Last of Us.

Nella serie HBO, adattamento del popolare videogame post-apocalittico, l'attrice diciannovenne interpreta la coraggiosa Ellie accanto a Pedro Pascal, interprete di Joel. Dopo che un'epidemia ha decimato la popolazione americana, i due sono costretti a intraprendere un pericoloso viaggio attraverso il paese.

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

In un'intervista con New York Times, Bella Ramsey si è aperta confessando di essere sempre stata sessualmente fluida:

"Sono una persona. Essere categorizzata in un genere non è qualcosa che mi piace particolarmente, ma dei pronomi usati non me ne importa niente. Chiamatemi come volete".

The Last of Us: il terzo episodio è vittima di review bombing per la sua svolta omosessuale

L'attrice ha rivelato inoltre che per il 90% delle riprese indossava una fascia per comprimere il seno che l'ha aiutata a concentrarsi.

"Il che probabilmente non è salutare", ha ammesso. "Per favore, fate attenzione".

Ramsey ha riferito di aver avuto varie conversazioni riguardo la sessualità col suo comprensivo compagno di set Pedro Pascal:

"Ma non erano sempre serie. Ci scherzavamo su spesso. Siamo stati molto onesti e aperti l'uno con l'altra".