The Last of Us: il terzo episodio è vittima di review bombing per la sua svolta omosessuale

A quanto pare il terzo episodio di The Last of Us non è piaciuto proprio a tutti; moltissimi utenti non hanno apprezzato una svolta centrale, e hanno optato per il review bombing.

Il terzo episodio di The Last of Us ha avuto un enorme successo di audience, incrementando ulteriormente sia i numeri che la fama della nuova serie HBO. A quanto pare, però, non è piaciuto proprio a tutti, dato che sul web un contingente di persone si è scagliato contro la "svolta omosessuale" che vediamo fra due personaggi nello specifico (ovviamente proseguire nella lettura significa incappare in spoiler sulla serie).

The Last of Us: una scena del terzo episodio

L'ultimo episodio uscito di The Last of Us ha ottenuto tantissime lusinghe e altrettante critiche, al punto di spingere alcuni appassionati a un vero e proprio review bombing sul web. In tantissimi hanno criticato una svolta precisa, quella fra Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett), sentendosi in diritto di giudicarla aspramente con recensioni estremamente negative e commenti feroci.

Pur sapendo che questa storia avrebbe cambiato alcune cose rispetto al videogioco di Naughty Dog, i fan non sono riusciti a trattenersi, facendo scendere il punteggio IMDB della serie HBO a 8.2/10. Questo risultato dovrebbe derivare proprio dalle migliaia di recensioni da una stella condivise dalle persone negli ultimi giorni.

In moltissimi hanno espresso la loro opinione sui due personaggi coinvolti, scrivendo che "Bill è stato ridotto a una noiosa rappresentazione simbolica", oppure che non sembra neanche un episodio di The Last of Us dato che non c'è azione e "non si tratta di uno show romantico ma sugli zombie", e tanti altri commenti sulla stessa china.