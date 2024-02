The Last Of Us, Pedro Pascal aggiorna sulla seconda stagione: 'Le riprese stanno andando alla grande'

La star di The Last Of Us, Pedro Pascal, aggiorna i fan sulle riprese della seconda stagione dopo la vittoria ai SAG Awards.

Lo scorso fine settimana, Pedro Pascal ha vinto il premio di miglior attore televisivo dell'anno ai People's Choice Awards per il suo ruolo di Joel in The Last of Us della HBO. Sei giorni dopo si è aggiudicato il SAG Award come miglior attore in una serie drammatica, il suo primo riconoscimento importante nel settore.

Per i SAG Awards, che si sono tenuti a Los Angeles, Pascal è arrivato da Vancouver, dove la seconda stagione di The Last of Us è in produzione dal 12 febbraio. Durante la cerimonia, Pascal ha parlato con Deadline delle prime due settimane di produzione di The Last of Us 2. "Le riprese stanno andando benissimo. È impressionante la concentrazione e la dedizione con cui tutti si stanno dedicando alla seconda stagione", ha detto l'attore.

Pascal ha poi parlato del co-creatore/produttore esecutivo di The Last of Us Craig Mazin e della sua co-conduttrice Bella Ramsey, definendoli "una guida e una leadership che non ho mai sperimentato prima".

"È incredibile essere tornato a casa con l'intera troupe, stanno lavorando più duramente di quanto potessi immaginare, persino più duramente della nostra prima stagione, che è quasi impossibile. È davvero stimolante e incredibile e questo è merito loro", ha detto Pascal, riferendosi al suo SAG Award.

L'attore, che interpreterà Reed Richards nel prossimo reboot dei Fantastici Quattro, ha poi parlato del suo ritorno sul set di The Last of Us nel ruolo di Joel. "Calarsi di nuovo nei panni del mio personaggio è una sensazione stranamente nuova. Non ho mai fatto niente di simile prima d'ora. E poi mi è stata data la possibilità di dare ciò che avevo da offrire, ed essere sotto la guida di Craig Mazin e Neil Druckmann e al fianco di Bella Ramsey ha fatto in modo che tutto funzionasse in modo perfetto. Credo di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno, e questa esperienza mi rimarrà per il resto della mia vita", ha concluso l'attore.

Creative Arts Emmy Awards 2024: The Last of Us è la star della prima serata con otto statuette

The Last of Us 2

The Last of Us si basa sul popolare omonimo videogioco, di cui Neil Druckmann è co-creatore/produttore esecutivo insieme a Mazin. Il cast della seconda stagione, che si basa sul gioco The Last of Us: Part II, comprende Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina e Young Mazino nel ruolo di Jesse. Mazin e Druckmann dirigeranno gli episodi della seconda stagione insieme a Peter Hoar della prima, Mark Mylod (Succession), Nina Lopez-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen) e Kate Herron (Loki).