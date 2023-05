The Last of Us 2, Craig Mazin ai fan: "La qualità sarà ancora più alta"

Nel corso di una chiacchierata con Deadline, il co-autore di The Last of Us per HBO Craig Mazin ha assicurato ai fan che la Stagione 2 alzerà ancora di più l'asticella della qualità.

Mazin ha parlato anche delle sequenze con al centro gli Infetti, a lungo criticate dai fan nel corso della prima stagione: "Sicuramente spingeremo in avanti anche la tecnologia che abbiamo utilizzato. Abbiamo imparato molto, soprattutto per quanto riguarda gli infetti e il modo in cui migliorare le scene con loro. Quindi, continueremo a spostare l'asticella sempre più in alto. Questa è il nostro obiettivo principale".

Ricordiamo che i nemici umani hanno un ruolo più importante nel secondo gioco, The Last of Us - Part II, in quanto si tratta di una storia di vendetta, per cui si combatteranno diverse fazioni. Ci sono ancora gli infetti e c'è una sequenza chiave nel secondo gioco con un mostro che i giocatori ricordano bene. Tuttavia, a seconda di come verrà sviluppato l'adattamento di HBO, questa sequenza potrebbe non apparire fino alla terza stagione.

Come noto, The Last of Us - Part II verrà adattato in più stagioni, data la complessità della storia raccontata che non sarebbe stato possibile riassumere in una sola stagione. Proprio gli autori hanno accennato brevemente a The Last of Us 3.

Le riprese della nuova stagione prenderanno il via entro quest'anno, con un probabile esordio sul piccolo schermo previsto per il 2024.