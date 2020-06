The Last of Us 3: un nuovo capitolo per il franchise di Naughty Dog?

The Last Of Us 3 potrebbe essere, secondo Neil Druckmann, il prossimo progetto che verrà realizzato da Naughty Dog.

The Last Of Us 3 potrebbe essere il prossimo progetto realizzato da Naughty Dog e a rivelarlo è stato Neil Druckmann, il creatore del popolare videogioco che sta per tornare con un secondo capitolo della storia.

Durante un'intervista rilasciata al magazine GQ, l'artista ha infatti parlato del possibile futuro del franchise.

Neil Druckmann ha ammesso: "Mentre si iniziano a concludere le cose, dal punto di vista creativo ci sono sempre meno responsabilità e nella mia mente non posso fare a meno di pensare alla prossima cosa di cui occuparmi". Il franchise di The Last of Us potrebbe quindi continuare: "Sì, la prossima cosa su cui lavoreremo potrebbe essere la Parte 3 della storia o qualche nuova proprietà intellettuale".

The Last of Us: Part 2, anteprima del videogioco per Ps4

Il videogioco The Last of Us verrà inoltre adattato in una serie tv sviluppata da HBO che verrà scritto dallo sceneggiatore Craig Mazin, creatore di Chernobyl, e il pilot sarà firmato dal regista Johan Renck.

Druckmann ha spiegato: "La serie ci permette di concentrarci sui personaggi, sugli aspetti drammatici e mostrerà altri aspetti di questi personaggi". Molti fan pensano che sul piccolo schermo potrebbe esserci spazio per il passato di Joel e di sua figlia, tuttavia per ora i dettagli sono avvolti della segretezza.

The Last of Us 2 arriverà invece in vendita dal 19 giugno dopo una lunga attesa.