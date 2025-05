The Last of Us 2: Kaitlyn Dever è stata morsa da un ragno, ma la cicatrice è stata coperta con la CGI

Per la prima volta Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, appare sullo schermo nella seconda stagione di The Last of Us, e la troupe ha dovuto ricorrere ad alcuni effetti visivi inaspettati per correggere un dettaglio piuttosto evidente senza CGI.

Durante un'apparizione giovedì sera al Jimmy Kimmel Live, la protagonista della serie ha rivelato di essere stata morsa da un ragno sulla guancia, che le ha lasciato un brutto segno sul viso. L'episodio è accaduto appena prima della partenza per il Canada dell'attrice, che doveva girare la prima puntata di The Last of Us 2: "Future Days".

Il morso del ragno ad Abbie di The Last of Us e l'intervento della CGI

The Last of Us 2: Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby

Il racconto della Dever durante il Jimmy Kimmel Show del morso è stato incredibile, soprattutto per la reazione del conduttore:

"Sono stata morsa da un ragno proprio prima di girare questa scena.Penso che sia successo mentre dormivo, nella mia casa di Los Angeles... E dovevo prendere l'aereo per andare a girare quest'altra scena. Mi sentivo così male. Hanno dovuto modificare diverse riprese in cui apparivo con questo segno".

La scena di The Last of Us 2 che la vedeva protagonista era un flashback di una giovane Abby inginocchiata davanti alle tombe di suo padre e degli altri Fireflies che Joel (Pedro Pascal) aveva ucciso per difendere Ellie (Bella Ramsey) nella stagione precedente. È la sequenza in cui lei si rivolge alla sua squadra - Owen (Spencer Lord), Mel (Ariela Barer), Nora (Tati Gabrielle) e Manny (Danny Ramirez) - e dichiara la loro missione di dare la caccia ai responsabili.

Il segno del morso del ragno è rimasto sul viso di Dever per alcune settimane. Anche se si è sentita in colpa nei confronti dei produttori, sapendo quanto costa l'editing di effetti speciali per eliminare qualcosa del genere: "Era come migliaia di dollari per ogni ripresa", osserva Dever. Lo showrunner, Craig Mazin le ha però assicurato che era coperto dall'assicurazione.

"In quella scena", continua, "ha iniziato a trasudare e poi è esploso". Questa scena non è stata la prima che Dever ha girato per The Last of Us. Si è trattato di un momento piuttosto spoiler che i fan continuano a discutere ancora oggi.

The Last of Us 2: episodio 7

E ora, dopo un altro colpo di scena nella finale della seconda stagione, sembra che vedremo molto di più del ruolo della Dever nei panni di Abby nella terza stagione della serie HBO. Anche lo sceneggiatore della serie t, Craig Mazin, ha sottolineato l'importanza della storia di Abbie sulla serie:

"C'è un altro lato di questa storia che dobbiamo ancora approfondire. Non c'è dubbio che Abby sia l'eroina della sua storia. Kaitlyn Dever è sempre l'eroina di una storia. Se hai una Kaitlyn Dever, usi una Kaitlyn Dever. Quindi penso che, per quanto riguarda il futuro, tutto ciò che posso dire è che sarà sempre incentrato su qualcuno, che si tratti di Ellie e Dina, o di Abby e il suo rapporto con Owen o di nuove relazioni. Se avete giocato al gioco, probabilmente sapete di cosa sto parlando. Ma se volete sintetizzare, tutto è sotto l'ombra o la luce del sole di Joel, quello che Joel ha fatto ad Abby e quello che Joel ha fatto per Ellie. Questo non cambierà mai".