The Last Of Us 3: Neil Druckmann non sarà autore e regista della serie nella prossima stagione

Neil Druckmann, co-creatore della serie HBO, ha annunciato la sua scelta di non essere coinvolto in modo creativo nella realizzazione dei prossimi episodi di The Last Of Us.

Neil Druckmann non sarà coinvolto come sceneggiatore o regista della stagione 3 di The Last Of Us.

Il co-creatore del videogioco e dell'adattamento televisivo resterà comunque un produttore esecutivo dello show targato HBO.

L'annuncio di Druckmann

In un comunicato ufficiale, Neil Druckmann ha dichiarato: "Ho preso la difficile decisione di allontanarmi dal mio coinvolgimento creativo in The Last of Us su HBO. Con il lavoro completato sulla stagione 2 e prima che ogni lavoro significativo sulla terza inizi, ora è il momento giusto per passare a dedicarmi completamente a Naughty Dog e ai suoi progetti futuri, tra cui scrivere e dirigere il nostro prossimo entusiasmante gioco, Intergalactic: The Heretic Project, oltre alle mie responsabilità come Capo dello Studio e responsabile del settore creativo".

The Last of Us 2: episodio 7

Nel comunicato ha poi aggiunto: "Co-creare lo show è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera ed è stato un onore lavorare insieme a Craig Mazin per produrre, dirigere e scrivere le due stagioni precedenti. Sono profondamente grato per l'approccio profondo e l'impegno del talentuoso cast e della troupe nell'adattare The Last Of Us Parte I e nel continuare adattando The Last Of Us Parte II".

Druckmann ha voluto concludere il suo messaggio sostenendo che non vede l'ora che HBO e PlayStation continuino a raccontare la storia di Ellie e Abby nella prossima stagione.

La reazione del co-creatore

Mazin ha commentato la scelta di Neil dichiarando che lavorare con lui nell'adattare il videogioco è stato un 'sogno dal punto di vista creativo' e sottolineando: "Non avrei potuto chiedere un partner creativo più generoso. Essendo un vero fan di Naughty Dog e del lavoro di Neil nei videogiochi, sono incredibilmente entusiasta nel giocare al suo prossimo videogame. Mentre si concentra su quello, continuerò a lavorare con il nostro brillante cast e la troupe per dare al nostro pubblico lo show che si aspettano. Siamo così grati a Neil e Halley Gross per essersi fidati nell'affidarci l'incredibile storia di The Lasy Of Us Part II e siamo altrettanto grati nei confronti dei milioni di persone intorno al mondo che sintonizzano".

La seconda stagione della serie si era conclusa con un cliffhanger in cui si sembra anticipare che Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, sarà maggiormente al centro della trama del prossimo capitolo del progetto con star Bella Ramsey nel ruolo di Ellie.