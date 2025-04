The Last of Us 2x02, i creatori della serie analizzano l’episodio più straziante: “Fa davvero male”

Joel, Abby, Ellie e una svolta devastante: la seconda puntata della serie HBO rivoluziona il racconto di The Last of Us 2 con una morte attesa eppure insopportabile.

La seconda puntata di The Last of Us 2 ha lasciato il pubblico senza fiato, mettendo in scena uno dei momenti più drammatici e controversi dell'intero franchise. L'episodio segna il tragico destino di Joel, fedele alla trama del videogioco ma arricchito da nuove sfumature narrative.

A parlare dell'episodio sono stati i creatori della serie, Craig Mazin e Neil Druckmann, che in un'intervista a Deadline dicono chiaramente: "Questo episodio è sconvolgente. Fa male".

Attenzione, seguono SPOILER !

Cosa succede a Joel in The Last of Us 2x02

Pedro Pascal (Joel) in The Last of Us 2

La scena è un condensato di di tensione e brutalità e si svolge in un rifugio di montagna dove Joel (Pedro Pascal) e Dina cercano riparo. Abby (Kaitlyn Dever) riesce a tendere loro una trappola e, dopo aver drogato Dina, tortura Joel fino alla morte. Arrivata troppo tardi Ellie (Bella Ramsey) assiste impotente all'agonia dell'uomo che considera un padre.

Craig Mazin e Neil Druckmann, creatori della serie, hanno raccontato la difficoltà emotiva e tecnica di girare questa sequenza: "Questo episodio fa male anche a noi. Non lo abbiamo girato con leggerezza e non stiamo qui a ridere", ha detto Mazin. Le riprese della scena sono durate quattro giorni, in un clima di forte coinvolgimento da parte di cast e troupe.

Il tradimento di Abby e l'attacco a Jackson: cosa cambia per Ellie e gli altri

The Last of Us 2

La morte di Joel non è l'unico colpo al cuore. L'episodio introduce anche un attacco degli infetti alla città di Jackson, una deviazione rispetto al videogioco originale da cui la serie ora si distacca un po' e che aggiunge ulteriore caos e instabilità. "Una delle cose di cui abbiamo parlato era l'idea di rompere tutto. Quando senti di aver finalmente raggiunto la stabilità, a volte tutto crolla", ha spiegato Mazin.

"Abbiamo pensato che fosse il modo giusto per mostrare quanto sia pericoloso il mondo, quanto sia fragile e prezioso ogni cosa", ha aggiunto. Anche la decisione di far partecipare Dina alla missione con Joel, invece di Tommy, segna una scelta narrativa importante, che rafforza il legame tra Ellie e la sua compagna.

La vendetta contro Abby si preannuncia come il fulcro delle prossime puntate di The Last of Us 2, dal momento che Ellie è spinta da una rabbia senza freni.

Cosa aspettarci dalle prossime puntate

The Last of Us 2x02 segna un punto di non ritorno nella serie. L'episodio sarà ricordato come uno dei più audaci e dolorosi nella storia delle serie TV. La prossima puntata andrà in onda domenica su HBO e in streaming su Max: quale sarà la reazione di Ellie e dei sopravvissuti di Jackson? La caccia è appena iniziata.