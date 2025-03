The Last of Us 2: il trailer ufficiale della nuova stagione, dal 14 aprile su Sky e NOW

Ecco il trailer ufficiale di The Last of Us 2, la nuova stagione della serie HBO ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann, disponibile dal 14 aprile su Sky e NOW in contemporanea con gli Stati Uniti.

Conoscevamo già la data di uscita di The Last of Us 2, ecco ora arrivare finalmente anche il trailer ufficiale della serie HBO e Sky Exclusive ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation.

Nei nuovi episodi saranno protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, proprio come nella prima stagione, nei panni di Joel ed Ellie, con Gabriel Luna in quelli di Tommy.

La seconda stagione sarà distribuita in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, in esclusiva su Sky (in streaming solo su NOW) a partire dal prossimo 14 aprile.

Il trailer della stagione 2 di The Last of Us

The Last of Us, scritta e prodotta da Craig Mazin, già dietro al successo della serie Chernobyl, e Neil Druckmann, creatore dell'omonimo videogioco, dopo gli ascolti record della prima stagione, tornerà con 7 nuovi episodi.

In questo secondo capitolo, che si svolge cinque anni dopo gli eventi raccontati nel primo, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) saranno catapultati in un conflitto fra loro e contro un mondo ostile e più imprevedibile rispetto a quello che si erano lasciati alle spalle.

Il cast di The Last of Us 2

Oltre ai già noti protagonisti della prima stagione, interpretati da Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey nei panni di Ellie, The Last of Us 2 include Rutina Wesley nel ruolo di Maria.

Al suo fianco anche Kaitlin Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino nel ruolo di Jesse, Ariela Barer nel ruolo di Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord vestirà i panni di Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright intepreterà Isaac.

The Last of Us è una delle serie più attese degli ultimi anni sul piccolo schermo, soprattutto in virtù di un successo globale da parte della saga di videogiochi che ha conquistato fan in tutto il mondo sin dall'uscita del primo videogame nel 2013, in grado di conquistare sempre più appassionati e portare il franchise ora anche verso un pubblico diverso, che ha conosciuto il mondo di The Last of Us attraverso la prima stagione in tv.