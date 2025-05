The Last of Us 2, il teaser dell'episodio 5 anticipa una terrificante minaccia del videogame

HBO mostra il teaser dell'episodio 5 della seconda stagione di The Last of Us: Ellie e Dina continuano la loro ricerca, ma dovranno affrontare una delle minacce più terribili del gioco.

Il teaser del quinto episodio della seconda stagione di The Last of Us, intitolato Feel Her Love, lascia intravedere l'arrivo di una minaccia tanto iconica quanto inquietante, che chi conosce il videogioco attende con ansia: le spore. Per tutti gli altri, una cosa è certa: sarà un episodio ad alta tensione che terrà con il fiato sospeso.

Le spore arrivano a Seattle nella 2x05

The Last of Us 2

Nel nuovo episodio di The Last of Us, Ellie (Bella Ramsey) e Dina continuano la loro fuga tra le rovine di Seattle, cercando Abby e l'organizzazione WLF. Ma questa volta non saranno solo gli infetti a mettere in pericolo le due: come mostra il teaser appena rilasciato da HBO, faranno la loro comparsa le spore, letali per chiunque le inali.

I fan del videogioco non rimarranno delusi, quindi. Il timore, infatti, era che arrivati a questo punto si potesse omettere o saltare una delle minacce più terribili che avrebbe portato a una delusione cocente, dal momento che fino a ora la serie tv è stata molto fedele al gioco a cui si ispira.

Cresce la tensione e non mancano i colpi di scena

Nell'episodio precedente, Day One, abbiamo assistito a un momento toccante tra Ellie e Dina sulle note di Take On Me degli A-ha suonata da Ellie in un negozio abbandonato. Isabela Merced, interprete di Dina, ha raccontato a GQ: "È un momento di lutto felice, espresso meravigliosamente attraverso la musica. Quella canzone non sarà mai più la stessa". A complicare ulteriormente le dinamiche tra le due, Dina ha rivelato a Ellie di essere incinta di Jesse, lasciando intravedere sviluppi emotivi e narrativi ancora tutti da scoprire

In questo nuovo episodio, invece, le due si imbatteranno in un cadavere infetto mentre sono alla ricerca del gruppo WLF. E nel videogioco il fungo continua a crescere all'interno delle persone infette, quindi queste ultime possono trasmettere il virus agli altri anche da morti. Inalare le spore è, infatti, letale.

Hype alle stelle per l'episodio 5 di The Last of Us 2

Una scena di The Last of Us 2

Il cast della stagione 2 si è arricchito di nomi interessanti come Kaitlyn Dever (Abby), Young Mazino (Jesse), Danny Ramirez (Manny) e Tati Gabrielle (Nora). Girata a Vancouver per ricreare le atmosfere del Pacific Northwest, The Last of Us continua a esplorare la relazione tra Ellie e i personaggi intorno a lei, mantenendo alta la fedeltà al materiale originale. Ma cosa succederà nell'episodio 5? L'appuntamento è per domenica su HBO.