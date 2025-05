The Last of Us 2, le reazioni del pubblico dopo il divisivo finale: "Un insulto ai fan"

Il responso del pubblico non si è fatto attendere dopo la messa in onda del finale di una stagione già poco apprezzata nel complesso

Il finale della seconda stagione di The Last of Us è stato così divisivo che come capita regolarmente ha spinto i fan a riversarsi sui social media per esprimere le loro opinioni più disparate sulla serie fino ad ora.

Su X, infatti, vari utenti hanno espresso una serie di opinioni diverse sul finale di stagione, andato in onda domenica scorsa. Mentre alcuni hanno mostrato il loro generale sostegno per la direzione intrapresa dagli autori, altri si sono spinti a descriverlo come semplicemente "insoddisfacente" o "il peggior finale di stagione possibile".

Di seguito potete leggere alcuni post di fan parecchio delusi sulla piega presa dalla storia in questi ultimi episodi; nel frattempo, trovate la nostra recensione del finale di The Last of Us 2.

Dal successo della prima stagione alle critiche per la seconda

The Last of Us: una foto promozionale

Basata sull'omonimo videogame del 2013 e sul suo sequel del 2020, The Last of Us ha debuttato sulla HBO nel 2023 per la gioia di tutti i fan. La serie ha come protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie, un uomo di mezza età e una ragazza adolescente che si uniscono per sopravvivere a un mondo apocalittico invaso da zombie fungini.

The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramesey in una scena del sesto episodio della stagione 2

Mentre la prima stagione di The Last of Us ha raccontato il viaggio di Joel ed Ellie attraverso il paese e la loro lotta contro le Luci, organizzazione che avrebbe usato il cervello di lei per sviluppare un vaccino contro l'infezione zombie, la seconda stagione della serie ha visto la coppia perseguitata dalle ripercussioni delle loro azioni precedenti.

Ad aprile, il creatore di The Last of Us, Neil Druckmann, aveva parlato della decisione di rivelare l'identità di Abby come componente delle Luci all'inizio della seconda stagione, invece di tenerla nascosta fino a un secondo momento, come era stato fatto nel gioco. "Quando si gioca nei panni di un personaggio, si prova un'immediata empatia nei suoi confronti", ha spiegato Druckmann. "Con la serie non abbiamo questa possibilità, quindi abbiamo dovuto usare altri strumenti".