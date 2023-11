The Last of Us 2 ha trovato la sua Abby? Kaitlyn Dever in trattative con HBO

Kaitlyn Dever sarà la brutale Abby, personaggio in cerca di vendetta, nella seconda stagione di The Last of Us? Ecco le ultime anticipazioni sul casting.

Nonostante le voci che volevano la star di Black Widow Florence Pugh in trattative per il ruolo di Abby nella seconda stagione di The Last of Us, sembra adesso che HBO abbia cambiato direzione puntando su un'altra attrice, l'altrettanto talentuosa Kaitlyn Dever. Secondo Jeff Sneider, il produttore esecutivo Craig Mazin e il creatore del videogame Neil Druckmann avrebbero scelto Dever per quello che è uno dei ruoli chiave.

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

Nel videogioco, Abby Anderson è un formidabile membro del WLF (Washington Liberation Front) ossessionata dall'idea di rintracciare Joel (Pedro Pascal), colpevole di aver ucciso suo padre (il medico che si stava preparando a operare Ellie nel finale di stagione). Il controverso personaggio finisce per diventare il protagonista secondario del gioco (o il suo antagonista principale, a seconda del punto di vista).

The Last Of Us: 6 curiosità sulla serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey

La storia di Abby

Abby riesce a ottenere la sua vendetta nel modo più brutale possibile, ma questo la mette in rotta di collisione con Ellie. Alla fine, le due giovani si troveranno contrapposte in una feroce battaglia all'ultimo sangue.

Nel videogioco Abby è alta, muscolosa e imponente (un personaggio la descrive come "solida come un bue"), il che implica che potrebbe essere richiesto a Kaitlyn Dever di metter su massa muscolare. Niente si può fare sull'altezza dell'attrice, piuttosto minuta, il che suggerisce che la serie potrebbe andare in direzione diversa dal videogame, almeno per quanto riguarda questo personaggio.

The Last of Us: personaggi

Curioso come Kaitlyn Dever abbia effettivamente sostenuto un'audizione per il ruolo di Ellie nella prima stagione, ma i produttori le hanno preferito Bella Ramsey.

L'attualità di The Last of Us si concentra nella trama distopica, lo show è ambientato 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna ed è incentrato sulla relazione tra il contrabbandiere Joel ed Ellie, un'adolescente che potrebbe essere la chiave per la cura di una pandemia mortale. Joel viene assunto per far uscire di nascosto la ragazza 14enne da una zona di quarantena. Quello che inizia come un facile incarico diventa ben presto un viaggio straziante mentre attraversano gli Stati Uniti, affidandosi l'uno all'altra per sopravvivere in questo mondo brutale e desolato.