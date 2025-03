The Last Of Us 2, Pedro Pascal: "Tra Joel ed Ellie ci sarà una dolorosa distanza"

Pedro Pascal ha anticipato qualche dettaglio riguardante la situazione di Joel ed Ellie negli episodi della stagione 2 di The Last Of Us.

Pedro Pascal ha parlato della situazione di Joel ed Ellie nella stagione 2 della serie The Last Of Us, spiegando come la situazione dei due personaggi è cambiata durante i cinque anni trascorsi dalla fine del primo capitolo della storia.

Lo show tratto dal popolare videogioco ritornerà sugli schermi, in Italia di Sky e NOW, dal 14 aprile.

Le anticipazioni su Joel ed Ellie

Durante una conferenza stampa. Pedro Pascal ha parlato del primo giorno delle riprese della seconda stagione di The Last of Us con Bella Ramsey. L'interprete di Joel ha spiegato: "Penso che Craig Mazin e Neil Druckmann abbiano creato una bella situazione: la prima cosa che ho potuto girare è stata solo con io e te in un ambiente intimo".

Ellie in una foto della serie

Il protagonista dello show ha quindi anticipato: "C'è una distanza incredibilmente dolorosa tra loro due e si vede in quella scena, ma siamo stati ancora sul set, abbiamo scherzato, riso e cose di quel tipo. E mi è stato incredibilmente di conforto, era come tornare a casa".

Nelle nuove puntate il rapporto tra Joel ed Ellie è un po' in difficoltà, anche a causa della scelta di mentirle dicendo che non era stato possibile trovare una cura. Il personaggio di Pascal, invece, aveva ucciso le persone che stavano per compiere l'operazione sul cervello di Ellie prima che le loro azioni avessero delle conseguenze mortali sulla ragazzina.

Pascal ha inoltre sottolineato che tornare sul set è stato molto bello: "Ero grato e, tuttavia, questa esperienza, più di ogni altra che io abbia mai avuto, è difficile per me perché devo cercare di separare cosa stanno affrontando i personaggi e quello che provo in un modo che non è molto salutare. E, in un certo senso, provo il loro dolore. Immagino di essere in una situazione mentale poco salutare".

Il ritorno dello show

La nuova stagione di The Last Of Us sarà composta da 7 nuovi episodi inediti.

In questo secondo capitolo della storia, che si svolge cinque anni dopo gli eventi raccontati nel primo, i protagonisti Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) saranno catapultati in un conflitto fra loro e contro un mondo ostile e più imprevedibile rispetto a quello che si erano lasciati alle spalle.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino nel ruolo di Jesse, Ariela Barer nel ruolo di Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord vestirà i panni di Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright che interpreterà Isaac.