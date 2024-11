The Last of Us 2, Peacemaker 2: Max svela le nuove date di uscita

Max ha rivelato nuovi dettagli sull'uscita della stagione 2 di due delle serie più attese, The Last of Us e Peacemaker. L'atteso seguito della serie ispirata al popolare videogame uscirà nella primavera del 2025, mentre per vedere le nuove avventure del Peacemaker di John Cena dovremo attendere fino ad agosto 2025, circa un mese dopo l'uscita di Superman.

Casey Bloys, CEO e presidente di HBO e Max Content, ha fatto l'annuncio martedì durante la presentazione della programmazione 2025 ai giornalisti. In precedenza, era stato annunciato che le due serie sarebbero arrivate, probabilmente, nella prima metà del 2025 senza fornire ulteriori dettagli.

Il ritorno di Ellie e Joel

Bella Ramsey imbraccia il fucile

La seconda stagione di The Last of Us adatterà gli eventi di The Last of Us Part II, anche se lo showrunner Craig Mazin ha confermato che ci vorrà più di una stagione per raccontare la storia del videogame Naughty Dog premiato come Gioco dell'anno 2020. Mazin ha recentemente rivelato che la seconda stagione avrà un numero di episodi più breve rispetto alla prima, in preparazione per una potenziale terza stagione "significativamente più ampia. In effetti, la storia potrebbe richiedere la quarta stagione", ha anticipato in un'intervista a Deadline.

The Last of Us 2 vedrà il ritorno delle star Pedro Pascal nei panni di Joel, Bella Ramsey in quelli di Ellie, Gabriel Luna nel ruolo di Tommy e Rutina Wesley nei panni di Maria. I nuovi membri del cast precedentemente annunciati includono Isabela Merced nei panni di Dina, Young Mazino nel ruolo di Jesse, Ariela Barer che interpreterà Mel, Tati Gabrielle nei panni di Nora, Spencer Lord nei panni di Owen, Danny Ramirez che sarà Manny e Jeffrey Wright comparirà nel ruolo di Isaac, con Catherine O'Hara come guest star.

Ma nel corso del processo di casting l'attenzione dei media si è concentrata soprattutto sul personaggio di Abby, che in The Last of Us Part II ha un ruolo chiave. HBO ha confermato all'inizio dell'anno che Kaitlyn Dever è stata scelta per interpretare Abby, "abile soldato la cui visione del mondo in bianco e nero viene messa alla prova mentre cerca vendetta per coloro che amava". Il primo sguardo a Abby lo ha fornito il teaser dei nuovi episodi svelato a settembre.

John Cena sfoggia i muscoli nei panni di Peacemaker

Novità su Peacemaker

Per quanto riguarda la stagione 2 di Peacemaker, James Gunn ha confermato che cercherà di rimanere coerente con la prima stagione pur mantenendola in senso al DCU. John Cena tornerà nel ruolo del protagonista, al suo fianco troveremo Frank Grillo nei panni di Rick Flag Sr., Freddie Stroma nei panni di Adrian Chase e Danielle Brooks nel ruolo di Leota Adebayo. Nell'attesa, James Gunn ha provato a fare chiarezza spiegando la timeline dello show ai fan confusi.