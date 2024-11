Peacemaker 2, i fan sono confusi: James Gunn spiega la timeline della serie DC Universe

Dopo le prime immagini viste nel teaser della HBO, non stupisce che i fan siano rimasti confusi dalla timeline dell'universo della DC

James Gunn ha provato a chiarire la confusione sul nuovo DC Universe dopo che i fan hanno notato una piccola discrepanza tra Creature Commandos e Peacemaker.

Durante la messa in onda dell'episodio finale di The Penguin, domenica Max ha presentato un teaser che rivelava un primo sguardo ai nuovi show di Max e HBO che debutteranno sul servizio in streaming nel 2025, tra cui la seconda stagione della serie Peacemaker dei DC Studios.

Il filmato ha offerto anche una prima occhiata a Frank Grillo nei panni di Rick Flag Sr. (padre del personaggio di Suicide Squad Rick Flag Jr. interpretato da Joel Kinnaman), che apparirà per la prima volta nella serie animata per adulti Creature Commandos prima di fare il suo debutto in live-action nel film su Superman scritto e diretto da Gunn.

Rick Flag Sr. in Creature Commandos e in Peacemaker 2 interpretato da Frank Grillo

Alla domanda se i capelli neri di Grillo indichino che la Stagione 2 di Peacemaker si svolgerà prima di Creature Commandos - la versione animata del personaggio di Grillo ha i capelli argentati e la barba in tinta - Gunn ha chiarito che l'incongruenza è dovuta al ruolo di Grillo come Bill Bevilaqua nella seconda stagione di Tulsa King. Le riprese di entrambe le serie sono cominciate nell'aprile 2024 in Georgia.

Peacemaker 2: il trailer svela il ritorno di John Cena e il debutto di un ex-attore Marvel nel DC Universe

"Peacemaker 2 è ambientato dopo Superman, che a sua volta è ambientato dopo Creature Commandos", ha scritto Gunn su Threads. I tre progetti sono impostati in ordine di uscita: Creature Commandos arriverà il 5 dicembre su Max, seguito da Superman l'11 luglio 2025 nei cinema e la seconda stagione di Peacemaker più avanti nel 2025 su Max".

Nel 2023, il co-capo dei DC Studios aveva annunciato che gli attori scritturati nel DCU avrebbero interpretato i loro personaggi sia nell'animazione che nel live-action. Il Rick Flag Sr. di Grillo sarà il primo personaggio a fare il salto dall'animazione alla recitazione in carne e ossa quando apparirà in Superman e poi in Peacemaker.