The Last of Us 2: online gli spoiler, Naughty Dog e Sony criticano la fuga di notizie

Tha Last of Us 2 sarà in vendita a giugno e online, purtroppo, sono stati condivisi molti spoiler che mostrano alcune sequenze inedite e molto materiale mai visto prima.

I video, condivisi su YouTube e vari siti, sono stati rimossi prontamente dai responsabili della Sony, tuttavia online sono ancora rintracciabili e visualizzabili.

Naughty Dog ha rilasciato un counicato ufficiale per parlare di quanto accaduto: "Sappiamo che gli ultimi giorni sono stati per voi incredibilmente difficili. Proviamo lo stesso. È deludente vedere l'uscita e la condivisione di materiale della versione non definitiva proveniente dallo sviluppo. Fate del vostro meglio per evitare spoiler e vi chiediamo di non rovinare l'esperienza agli altri. The Last Of Us Part II sarà presto nelle vostre mani. Non importa quello che vedrete e sentirete, l'esperienza finale dimostrerà che vale la pena aspettare".

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Un portavoce della Sony ha aggiunto: "Siamo delusi che qualcuno diffonda del materiale pre-lancio non autorizzato di The Last Of Us Part 2, rovinando il duro lavoro durato anni di Naughty Dog e l'esperienza dei fan in tutto il mondo. Vogliamo che tutti abbiano l'opportunità di giocare a The Last Of Us Part 2 in contemporanea e chiediamo che si eviti la visione e la condivisione del vero footage".

Un dipendente della Naughty Dog, la cui identità è avvolta dal mistero, ha condiviso molti dettagli relativi alla trama, ai livelli e all'intreccio della storia.

Le prime notizie ufficiali riguardanti il videogioco in diretta anticipano: Nel videogame The Last of Us Part II Ellie ha ora diciannove anni e sembra aver trovato pace e tranquillità a Jackson, stringendo anche dei legami che vengono spezzati da un atto violento. Ellie si ritrova quindi alimentata dalla voglia di fare giustizia e avere vendetta, dovendo muoversi in un mondo ostile.