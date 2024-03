The Last of Us 2, nuovi indizi sulla data d'uscita dei nuovi episodi

Le riprese della Stagione 2 di The Last of Us sono ancora in corso e la HBO aveva reso noto che il debutto sarebbe avvenuto nel 2025. Tuttavia, gli scioperi hanno rimandato l'inizio della produzione al febbraio di quest'anno, quindi di conseguenza l'uscita slitterà.

Nelle ultime settimane, HBO non ha confermato nessuna data di uscita. Tuttavia, il noto scooper Daniel Richtman sostiene che la nuova stagione sarà trasmessa in anteprima tra circa un anno, nel marzo o nell'aprile 2025. Sebbene Richtman abbia dimostrato di essere una fonte affidabile in passato, i lettori dovrebbero prendere questo dato con le pinze per il momento. Dopo tutto, in un anno possono cambiare molte cose!

The Last of Us: una scena

Il destino di Pedro Pascal nella Stagione 2

Richtman ha anche menzionato che Pedro Pascal ha terminato le sue riprese della seconda stagione di The Last of Us. Questo potrebbe significare qualunque cosa, ma i fan non possono fare a meno di pensare che la nuova stagione dello show seguirà fedelmente il secondo gioco PlayStation e che la parte di Joel nella storia si concluderà rapidamente.

Il personaggio non ha tantissimo spazio in The Last of Us Part II, quindi è possibile che Pascal sia riuscito a terminare tutte le sue riprese in poco tempo. A meno che non venga annunciato qualcosa in anticipo, probabilmente non sapremo il destino televisivo del personaggio fino alla messa in onda della serie il prossimo anno.

L'unica cosa certa dell'adattamento è che si svolgerà nell'arco di più stagioni; non sappiamo con certezza quante stagioni saranno necessarie per coprire tutti gli eventi di The Last of Us Part II, ma ce ne saranno almeno due. Questo lascia anche molte domande aperte sul punto in cui si concluderà la seconda stagione.

Le new entry della nuova stagione

Il cast della seconda stagione comprende Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina e Young Mazino nel ruolo di Jesse. Craig Mazin e Neill Druckmann dirigeranno gli episodi della seconda stagione insieme a Peter Hoar, Mark Mylod (Succession), Nina Lopez-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen) e Kate Herron (Loki).