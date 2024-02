The Last Of Us 2: Catherine O'Hara sarà una delle guest star dei nuovi episodi

HBO ha confermato che Catherine O'Hara sarà coinvolta come guest star nelle riprese della stagione 2 di The Last Of Us.

Catherine O'Hara reciterà, con una parte da guest star, nella stagione 2 della serie The Last Of Us.

HBO, come prevedibile, non ha voluto rivelare i dettagli del personaggio che i produttori hanno affidato all'attrice.

Il lavoro sul nuovo capitolo della storia

Le riprese dei nuovi episodi di The Last of Us, la serie tratta dal popolare videogioco, sono attualmente in corso. Catherine O'Hara sembra sia solo il primo nome importante coinvolto nella realizzazione delle puntate inedite dello show con star Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono invece Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced che sarà Dina, e Young Mazino nei panni di Jesse.

Il lavoro sul set è previsto a Vancouver nei prossimi mesi. Le puntate saranno dirette da Mark Mylod, Kate Herron, Nina Lopez-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen), Peter Hoar e dai creatori e produttori della serie, Craig Mazin e Neil Druckmann.

Perché The Last of Us è più di un videogioco, ma una storia che ci ha contagiato il cuore

La serie

The Last Of Us è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, coinvolti anche come produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog. In Italia è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.