The Last Of Us 2: in arrivo una nuova versione degli infetti, ecco i dettagli

Ad aprile arriverà sugli schermi di Sky e NOW la stagione 2 di The Last of Us e nei nuovi episodi verranno mostrati degli infetti dalle caratteristiche nuove.

La stagione 2 di The Last of Us arriverà sugli schermi televisivi nel mese di aprile e il creatore Neil Druckmann ha rivelato che negli episodi si mostrerà una nuova versione degli infetti.

Il prossimo capitolo della storia, come rivelato da Pedro Pascal, sarà più grande e ambizioso rispetto al precedente e le emozioni saranno portate all'estremo.

La nuova versione degli infetti

Lo showrunner di The Last of Us, Craig Mazin, ha dichiarato al magazine Empire che i fan possano attendersi delle presenze ancora più inquietanti: "Tutto quello che posso dire per le persone che vogliono vedere di più sugli infetti... Allacciate le cinture. Preparatevi a incontrare gli Stalker".

Il creatore Neil Druckmann ha quindi aggiunto: "Potrete vedere una diversa evoluzione di questa infezione. Ha mantenuto alcune parti dei loro cervelli vive, quindi sono più intelligenti. Si coordinano, si nascondono e fanno cose che non avete mai visto fare agli altri infetti in questo show".

I dettagli sul ritorno della serie

La serie tratta dal videogame tornerà tra poche settimane con 7 nuovi episodi inediti.

In questo secondo capitolo della storia, che si svolge cinque anni dopo gli eventi raccontati nel primo, i protagonisti Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) saranno catapultati in un conflitto fra loro e contro un mondo ostile e più imprevedibile rispetto a quello che si erano lasciati alle spalle.

Tra gli interpreti ci sono poi Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino nel ruolo di Jesse, Ariela Barer nel ruolo di Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord vestirà i panni di Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright che interpreterà Isaac.