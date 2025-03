The Last Of Us 2: Joe Pantoliano tra le new entry nel cast degli episodi

L'attore Joe Pantoliano è uno dei nuovi interpreti di The Last of Us 2 annunciati dai produttori, mentre Pedro Pascal e Bella Ramsey hanno parlato della loro esperienza sul set.

Nella stagione 2 della serie The Last Of Us ci saranno nuovi arrivi, tra cui quello di Joe Pantoliano, conosciuto dagli spettatori per i suoi ruoli nello show I Soprano e nella saga di Matrix.

Nell'attesa dei nuovi episodi, in arrivo sugli schermi ad aprile, i protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey hanno inoltre rivelato qualche retroscena sull'esperienza vissuta sul set.

I nuovi arrivi nel cast di The Last Of Us 2

La produzione ha svelato che tra gli interpreti dei nuovi episodi di The Last of Us ci saranno, oltre a Joe Pantoliano, anche Alanna Ubach (Euphoria), Ben Ahlers (The Gilded Age), Hettienne Park (Hannibal), Robert John Burke (Gossip Girl, Law & Order: Special Victims Unit), e Noah Lamanna (Star Trek: Strange New Worlds).

Joe Pantoliano apparirà nella serie HBO

Pantoliano avrà la parte di Eugene, un personaggio minore ritratto nel videogioco solo in una foto e che nell'adattamento per il piccolo schermo sarà maggiormente presente nel racconto, un po' come accaduto con Bill e Frank.

Neil Druckmann ha dichiarato: "Mi entusiasmo quando vedo queste opportunità. Penso: 'Oh, non conosco così tanto bene Eugene!'. La storia che abbiamo raccontato nel gioco era in un certo senso superficiale. Il modo in cui questo personaggio entra in scena arriva realmente al cuore di Joel ed Ellie e del loro legame".

Burke sarà Seth, proprietario di un bar, Lamanna sarà Kat, che ha frequentato Ellie prima degli eventi raccontati. Ubach avrà invece il ruolo di Hanrahan, Ahlers interpreta Burton, e Aprk ha la parte di Elise Park.

In precedenza era stato svelato l'arrivo tra gli interpreti della stagione 2, che in Italia sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW, di Kaitlyn Dever, Young Mazino, Danny Ramirez, Catherine O'Hara, Jeffery Wright, Ariela Barer, Tati Gabrielle, e Spencer Lord.

L'esperienza dei protagonisti sul set

Pedro Pascal, parlando a Variety, ha commentato la sua esperienza sul set: "Anche se io e Bella saremo uniti per sempre, non essere vicini per ogni parte della stagione 2 è sembrata come una separazione crudele. Bene per la mia natura co-dipendente, male per il mio cuore".

Bella Ramsey ha aggiunto: "Sembrava come Ellie stesse maturando e crescendo. Io e Pedro eravamo letteralmente insieme in modo costante per l'intera stagione. Questa stagione vede Ellie molto più isolata. Ed è stata un'esperienza maggiormente solitaria, ma non lo dico in modo negativo".