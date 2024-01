The Last of Us 2, ecco Bella Ramsey e il cast sul set della seconda parte

Mentre le riprese della seconda stagione di The Last of Us sono pronte a partire, un primissimo scatto dal set ci mostra Bella Ramsey insieme ad alcune delle new entry pronte a fare il loro debutto nello show HBO.

La seconda stagione di The Last of Us non uscirà prima del 2025, ma il cast dell'adattamento del videogioco della HBO è già a Vancouver in vista dell'inizio delle riprese. Zarak by Afghan Kitchen ha condiviso una foto su Instagram che riunisce per la prima volta Bella Ramsey, Isabela Merced e Young Mazino, gli attori che interpreteranno Ellie, Dina e Jesse, insieme alla produttrice esecutiva Jacqueline Lesko e al co-creatore della serie Craig Mazin.

Si tratta di un breve assaggio di ciò che accadrà nella seconda parte, mentre si preparano a intraprendere un lungo viaggio pieno di dolore e vendetta.

Il trio passerà molto tempo insieme, dato che la Stagione 2 adatterà il sequel del videogame di Naughty Dog. Secondo Mazin e Neil Druckmann, Ellie, Dina e Jessie avranno molto da condividere a causa delle loro relazioni passate, ma diventeranno stretti alleati e aiuteranno a guidare Ellie durante un viaggio traumatico.

Ramsey, ovviamente, ha già una grande familiarità con il mondo infetto da cordyceps di The Last of Us e ha ottenuto una nomination agli Emmy per la sua interpretazione, ma Merced e Mazino dovrebbero essere in grado di inserirsi perfettamente, essendo reduci da progetti di alto profilo come Madame Web e Lo Scontro rispettivamente.

La seconda stagione di The Last of Us accoglierà anche la Abby di Kaitlyn Dever. Considerata da tempo perfetta per il ruolo, Dever avrà un ruolo importante: sarà l'antagonista principale di Ellie.

The Last of Us 2 potrebbe adattare i "lost levels" del videogame

The Last of Us punta a mostrare il lato umano di questi personaggi, dimostrando come la violenza e la vendetta generino solo altri spargimenti di sangue. Non importa da che parte stiano, questo cast è destinato, come detto, a un viaggio doloroso ed emozionante nella seconda stagione.