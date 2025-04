The Last of Us 2: la doppiatrice di Abby nel gioco approva i cambiamenti compiuti dalla serie

Laura Bailey, che ha dato voce ad Abby nel videogioco, ha spiegato perché è d'accordo con i cambiamenti compiuti dagli sceneggiatori della serie The Last Of Us.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sul secondo episodio della stagione 2 della serie disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW.

Cosa è accaduto nell'episodio

Nella puntata della serie The Last of Us arrivata sugli schermi da poche ore, si assite al momento in cui Joel, dopo aver salvato la vita di Abby, viene ucciso brutalmente dalla ragazza che voleva vendicarsi per la morte del padre.

Le motivazioni del personaggio affidato nello show a Kaitlyn Dever, nel videogioco, vengono svelate solo successivamente alla brutale uccisione, a differenza dell'adattamento per il piccolo schermo in cui si dà spazio alla sua storia e a diverse spiegazioni.

Laura Bailey, intervistata da Vulture, ha spiegato perché approva il lavoro compiuto dagli autori: "Penso che sia il motivo per cui la HBO lo sta facendo. Sei preparato a quella morte".

L'attrice ha inoltre ricordato che nel 2020, quando è stato messo in vendita il videogioco The Last Of Us Parte II, i giocatori non potevano aspettarsi quella drammatica svolta e alcuni hanno reagito in modo irrispettoso e minaccioso.

Laura ha spiegato che è stata attaccata sui social media, ricevendo anche delle minacce rivolte a suo figlio, che era ancora un neonato: "Sapevo che sarebbe stato intenso. Sapevo che sarebbe stato controverso".

La reazione dei fan

Bailey ha proseguito sottolineando: "Ma ero comunque entusiasta di condividerlo con il mondo perché ho dato così tanto per quell'interpretazione e ne ero davvero orgogliosa. Quindi ottenere quella reazione immediatamente è stato realmente duro. Non penso che qualcuno avesse potuto prevederne le conseguenze. Io non ero preparata. Ma penso che nessuno lo fosse nel nostro team".

Una foto di Abby

La situazione è stata particolarmente difficile da affrontare e ancora oggi non si sente a proprio agio a usare i social media, considerando che molte persone non hanno ancora superato quanto accaduto e non appena vengono condivisi contenuti o post su The Last of Us Parte II o lei pubblica qualcosa riceve dei commenti negativi e poco rispettosi.

Laura ha ribadito: "Non voglio dire che mi hanno spaventata, perché non penso fosse quello il motivo, ma quanto accaduto mi ha resa più guardinga".