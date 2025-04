The Last of Us 2: Craig Mazin chiarisce un dubbio dei fan in attesa dei prossimi episodi

Il co-creatore della serie televisiva The Last of Us ha parlato delle prossime puntate della stagione 2 rassicurando i fan dopo la messa in onda del secondo episodio.

Il secondo episodio della stagione 2 di The Last of Us ha sconvolto molti spettatori che non erano a conoscenza di un importante elemento della storia.

Il co-creatore della serie, Craig Mazin, ha ora chiarito un importante dettaglio intervenendo nella nuova puntata del podcast ufficiale dello show.

Non proseguite, ovviamente, se non volete spoiler !

Cosa possono attendersi gli spettatori

Nel secondo episodio della nuova stagione di The Last of Us, disponibile in Italia sugli schermi di Sky e in streaming su NOW, è stata mostrata la morte di Joel, il protagonista interpretato da Pedro Pascal. A ucciderlo è stata Abby Anderson (Kaitlyn Dever), per vendicarsi della morte del padre. Ellie (Bella Ramsey) era inoltre presente durante gli ultimi minuti di vita di Joel.

Mazin, durante il podcast ufficiale, ha voluto precisare: "Ma quello che dirò è che sappiamo che per lo spettatore ci sono alcuni misteri. Ci sono dei vuoti da riempire per quanto riguarda il rapporto di Ellie Joel, e non penso sia uno spoiler perché c'è un trailer lì fuori in cui ci sono molte scene... Questa non sarà l'ultima volta che vediamo Joel".

Le scene mancanti

La seconda stagione della serie ha infatti compiuto un salto temporale e nel precedente episodio si è visto come il legame tra Ellie e Joel fosse in crisi.

Nel trailer si vedono molte scene con Pedro Pascal che non sono ancora state mostrate, tra cui quella in cui le consegna una chitarra o una visita a un parco tematico.

I fan possono quindi essere certi che nelle prossime puntate ci saranno molti flashback che approfondiranno la storia dei due personaggi principali, nonostante Joel sia morto, e non sarà quindi l'ultima volta che vedranno Pedro Pascal in The Last of Us.