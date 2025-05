The Last of Us 2, che succede? Crollano gli ascolti dell'episodio finale

La seconda stagione di The Last of Us si è conclusa domenica scorsa con il settimo e ultimo episodio che è stato visto da circa 3,7 milioni di spettatori sparsi su tutte le piattaforme.

Il dato rappresenta un calo del 30% rispetto alla première della seconda stagione, che aveva raggiunto i 5,3 milioni di spettatori ad aprile. Tuttavia, la Stagione 2 sta complessivamente superando la Stagione 1, totalizzando circa 37 milioni di spettatori per episodio fino ad oggi, rispetto ai 32 milioni di spettatori medi raggiunti dalla Stagione 1 dopo 90 giorni di visione.

Pedro Pascal e Bella Ramsey guidano il cast della serie, che ha riscosso un successo immediato fin dal suo debutto nel gennaio del 2023. The Last of Us ha avuto la seconda première HBO più vista dell'ultimo decennio, seguita poi dal più grande incremento di sempre tra il primo e il secondo episodio di una serie, con un balzo di 5,7 milioni di spettatori. Il picco della serie, pari a 8,2 milioni di spettatori, è stato raggiunto con la conclusione della prima stagione. A 90 giorni dall'uscita, il finale della prima stagione aveva totalizzato 32 milioni di spettatori.

Da quante stagioni sarà composta complessivamente The Last of Us

The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramesey in una scena del sesto episodio della stagione 2

Craig Mazin, in una recente intervista, ha parlato del futuro dello show spiegando: "Penso ci sia una chance piuttosto consistente che la Stagione 3 sarà più lunga rispetto alla seconda, semplicemente in base alle caratteristiche di quella narrazione e per il fatto che le opportunità che ci permette di avere sono un po' diverse".

The Last of Us, una scena del sesto episodio della stagione 2

Lo showrunner ha quindi sottolineato: "L'aspetto che contraddistingue la morte di Joel è che ha un impatto così grande. Dal punto di vista narrativo è come una bomba nucleare ed è difficile allontanarsi. Non potevamo realmente prenderci una pausa e allontanarci, facendo una storia in stile Bill e Frank. Non sono sicuro che questo sarà vero per la Stagione 3. Penso avremo un po' più di spazio".

Mazin ha quindi spiegato quante stagioni potrebbero essere realizzate: "Certamente non c'è modo di completare questo racconto in una terza stagione. Spero che otterremo i risultati necessari a tornare e a finire la storia con una quarta stagione. Quello è il risultato più probabile".