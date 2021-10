The Last Kingdom: la serie Netflix proseguirà con un film intitolato Seven Kings Must Die

Il pubblico di Netflix dirà addio alla serie The Last Kingdom nel 2022 con la quinta e ultima stagione, ma lo show proseguirà con un film intitolato Seven Kings Must Die.

Dopo aver appreso che la serie The Last Kingdom si concluderà con la quinta e ultima stagione, in uscita nel 2022, Netflix ha annunciato l'arrivo di un film sulla serie, intitolato Seven Kings Must Die.

The Last Kingdom: Alexander Dreymon in una scena

Come ha annunciato il produttore di The Last Kingdom Nigel Marchant, "c'era ancora un'altra storia che volevamo raccontare."

Come riporta Deadline, l'annuncio è stato fatto nel corso del MCM Comic Con di Londra da Alexander Dreymon, l'interprete di Uhtred, il protagonista di The Last Kingdom, e dai produttori esecutivi.

Le riprese di Seven Kings Must Die inizieranno all'inizio del 2022 a Budapest, poco prima che la quinta e ultima stagione di The Last Kingdom, composta da 10 episodi, arrivi su Netflix. Dreymon farà parte del film, così come "molti membri del cast della serie, insieme ad alcuni volti nuovi. È stato un tale privilegio raccontare la storia di Uhtred per cinque stagioni. Sono così grato ai nostri fan. Sono stati immensamente fedeli a The Last Kingdom e grazie al loro supporto, il team si sta riunendo per un altro round".

Il produttore Nigel Marchant ha specificato che, mentre la quinta stagione "conclude completamente la serie, c'è sempre stata un'altra storia che volevamo raccontare".

The Last Kingdom, basato sulle Saxon Stories di Bernard Cornwell, copre 45 anni di storia, aprendosi nell'866 d.C. con l'arrivo del Great Heathen Army in Britannia e focalizzandosi sulla resistenza del Regno di Wessex alle incursioni vichinghe nel Sud dell'Inghilterra.