The Last Kingdom 5 sarà l'ultima stagione, Netflix ha annunciato la chiusura della serie

The Last Kingdom 5 sarà l'ultima stagione della serie storica tratta dalla saga letteraria scritta da Bernard Cornwell, come confermato da Netflix.

Il progetto, prodotto in collaborazione con Carnival Films, concluderà quindi la storia iniziata sul piccolo schermo sei anni fa, inizialmente su BBC.

La quinta stagione di The Last Kingdom sarà composta da dieci puntate e le riprese sono attualmente in corso in Ungheria per continuare a raccontare le avventure di Uthred di Bebbanburg, il protagonista interpretato da Alexander Dreymon. Il guerriero dovrà affrontare il suo più grande nemico e subirà una perdita davvero importante.

Nel cast dello show ci sono anche Patrick Robinson nel ruolo di Padre Benedict, un religioso dal passato complicato, Sonya Cassidy che sarà Eadgifu, una sassone intelligente e dal cuore buono, e Harry Gilby che avrà il ruolo di Aethelstan, un giovane addestrato da Uthred per seguire il suo esempio.

Dreymon, nell'ultima stagione, farà il suo debutto alla regia, e ha dichiarato: "Interpretare Uthred per cinque stagioni è stato un percorso meraviglioso".

Alla regia ci saranno anche Andy Hay (Lucky Man), Paul Wilmshurst (Strike Back), Anthony Philipson (Our Girl), e Jon East (Pennyworth).

Martha Hillier ha scritto la sceneggiatura di The Last Kingdom. Tra i produttori ci sono anche Gareth Neame e Nigel Marchant che ha dichiarato: "Con dei fan così leali, siamo entusiasti nel dare agli spettatori una possibilità di seguire Uthred nel prossimo capitolo della sua missione epica, in cui non tutti sopravviveranno".