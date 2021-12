The Last Duel, Ridley Scott se la prende con un giornalista: "Vada a quel paese" (VIDEO)

Ridley Scott non ha gradito il commento di un giornalista durante il press tour di The Last Duel, e lo ha mandato a quel paese senza troppi preamboli: ecco il video.

Continua il press tour di The Last Duel, uno dei più recenti film di Ridley Scott, ma il regista non ha gradito molto il commento di un giornalista sulla sua sua filmografia, e gli ha beatamente consigliato di farsi un bel viaggetto voi-sapete-dove.

Come riporta IndieWire, nel video dell'intervista diventato ormai virale sui social, il giornalista condivide una sua osservazione sulla pellicola, definendola più realistica di altri film realizzati dal regista, come ad esempio Robin Hood o Kingdom of Heaven, e la risposta di Scott non si fa attendere.

Lo interrompe infatti quasi subito dicendogli "Signore, vaada a quel paese. Se ne vada a quel paese, grazie tante, ci vada proprio", facendo sorridere anche Jodie Comer, seduta affianco a lui per il junket.

Scott, sempre molto diretto nell'esprimere i propri pensieri, ha attribuito la colpa dell'insuccesso di The Last Duel al botteghino ai Millennial e alla loro ossessione per i telefonini e i social, non si pente tuttavia di alcuna scelta, né recente, né passata: "È una decisione che ho preso, che ha preso Fox. Abbiamo pensato tutti che la sceneggiatura fosse fantastica. E lo abbiamo realizzato. Non puoi vincere sempre. E io non mi sono mai pentito di nulla riguardo ai film che girato finora. Mai. Ho imparato molto presto ad essere il critico di me stesso. L'unica cosa su cui dovresti davvero avere un'opinione è ciò che hai appena realizzato. Assicurati di esserne soddisfatto e vai avanti senza guardarti indietro. Sono fatto così".