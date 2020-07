The Last Duel: posticipata di un anno l'uscita del film di Ridley Scott

Disney ha annunciato che la data di uscita di The Last Duel, il film diretto da Ridley Scott, è stata posticipata quasi di un anno.

The Last Duel, il film storico con Ben Affleck e Matt Damon, ha una nuova data di uscita: il 15 ottobre 2021 debutterà sugli schermi il nuovo progetto di Ridley Scott, quasi un anno più tardi rispetto alla precedente distribuzione prevista a Natale 2020.

Le riprese del progetto sono state interrotte come accaduto a numerose altre produzioni cinematografiche e televisive e Disney non ha quindi potuto far altro che posticipare il debutto dell'atteso lungometraggio.

Tra gli interpreti di The Last Duel ci sono Matt Damon e Ben Affleck, Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter e Nathaniel Parker.

Al centro degli eventi raccontati sul grande schermo ci sarà un uomo che parte per la guerra e che al suo ritorno scopre che la moglie è stata violentata da un suo amico. Nessuno crede alla donna e il soldato fa appello al re di Francia, ritrovandosi a dover affrontare il "rivale" a duello.

Il progetto si ispira alla vera storia dei cavalieri Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, che parteciparono all'ultimo duello giudiziario, dopo che il primo aveva accusato il secondo di aver violentato sua moglie, Marguerite de Carrouges.