The Last Duel: il bacio tra Ben Affleck e Matt Damon è stato tagliato

Ben Affleck e Matt Damon hanno rivelato la presenza di un bacio tra i loro personaggi, il loro primo bacio sullo schermo, nello script di The Last Duel, ma Ridley Scott ha deciso di tagliare la scena in questione prima delle riprese.

The Last Duel: un primo piano di Matt Damon

"Nella versione originale, la scena prevedeva una cerimonia in cui il personaggio baciasse tutti sulla bocca", ha rivelato recentemente Ben Affleck a Entertainment Tonight riferendosi a Jean de Carrouges, personaggio di Matt Damon, che doveva salutare il conte Pierre d'Alençon, nobile interpretato da Affleck, con il gesto del bacio storicamente radicato.

"Sarebbe stato il nostro primo bacio sullo schermo", ha aggiunto Matt Damon, mentre Affleck ha spiegato che_ "il bacio dovrà aspettare" per poi specificare che "Ridley pensava che sarebbe stato fonte di distrazione, e il suo istinto è abbastanza buono"_. La scena è stata così rimossa dalla sceneggiatura prima dell'inizio delle riprese, anche se la tensione tra i due personaggi è comunque palpabile nel corso del film.

"Sì, i due personaggi si odiano davvero e questo è stato davvero divertente", ha commentato scherzosamente Matt Damon. "In effetti, nella scena in cui mi inginocchio davanti a lui Ben ha improvvisato questo momento in cui inizio a dire la mia battuta e lui mi interrompe dicendo, 'Più vicino.' E devo alzarmi e inginocchiarmi di nuovo davanti a lui. Questo non era nella sceneggiatura. Da quando ha diretto Argo, che ha vinto l'Oscar, devo inginocchiarmi spesso davanti a lui. In realtà è così che devo entrare in casa sua".

Qui trovate la recensione di The Last Duel, il film di Ridley Scott arriverà nei cinema italiani il 14 Ottobre.