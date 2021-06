The LaLaurie Mansion: dai creatori di The Conjuring e Saw, una nuova saga horror

The LaLaurie Mansion sarà un nuovo franchise horror che i creatori della saga di The Conjuring hanno affidato al regista di alcuni episodi di Saw - l'enigmista.

Preparatevi a fare il vostro ingresso nella The LaLaurie Mansion! Il nuovo franchise horror è stato affidato dai creatori della saga di The Conjuring a Darren Lynn Bousman, il regista di alcuni episodi del franchise di Saw.

The Conjuring - Per ordine del Diavolo: Vera Farmiga e Patrick Wilson in una scena

Come riportato da Deadline, Chad e Carey Hayes e la compagnia Faster Horse Pictures hanno affidato la regia di The LaLaurie Mansion, il loro nuovo franchise horror, a Darren Lynn Bousman, regista di alcuni episodi del franchise inaugurato da Saw - L'enigmista. I fratelli Hayes sono noti per aver scritto il soggetto e la sceneggiatura de L'Evocazione - The Conjuring. I due registi hanno scritto la sceneggiatura del film nella casa al numero 409 di Royal Street a New Orleans e gireranno lì alcune scene del loro nuovo progetto nonostante l'abitazione non sia più accessibile dal 1932.

Raggiunto per un commento sul suo coinvolgimento, Darren Lynn Bousman ha dichiarato: "Unirmi a questo progetto vuol dire esaudire un sogno. Sono sempre stato ossessionato dal paranormale. LaLaurie Mansion è il sancta sanctorum del soprannaturale, tutti quanti la conoscono. Recentemente, ho trascorso 72 ore tra le pareti di quell'abitazione insieme ai fratelli Hayes. Non esistono commenti, la casa ti consuma lentamente. Non vedo l'ora di poter dare vita al racconto horror firmato da Chad e Carey". A loro volta, i due fratelli hanno commentato: "Darren è un regista incredibile che sa come si costruisce un franchise. Non vediamo l'ora di vedere ciò a cui darà vita".

Kathy Bates in American Horror Story

LaLaurie Mansion ha raggiunto la fama dopo essere stata costruita da Marie Delphine LaLaurie nel 1832. La donna fece edificare un palazzo di tre piani completo di alloggi per schiavi, dove visse insieme al marito e a due delle figlie. Nel 1834 l'edificio fu distrutto da un incendio. I soccorritori intervenuti trovarono nella cucina una donna di circa 70 anni incatenata alla stufa, che successivamente confessò di aver appiccato il fuoco per evitare di essere portata nell'attico perché nessuno degli schiavi che vi era stato mandato era più tornato. Secondo i resoconti, qui, la polizia trovò una camera delle torture, con schiavi imprigionati da mesi e orribilmente mutilati.

La struttura ha avuto numerosi proprietari nel corso dei decenni (tra cui Nicolas Cage) ma, recentemente, è stata acquistata da Michael Whalen, collaboratore abituale di Faster Horse, che ha fornito alla troupe la possibilità di girare il film al suo interno.

Spiral - L'eredità di Saw è l'ultimo film diretto da Darren Lynn Bousman e ha debuttato primo al box-office americano, seguito a ruota da The Conjuring - Per ordine del diavolo.