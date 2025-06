Saw: Blumhouse acquisisce i diritti di una parte del franchise e lo riporta in mano ai creatori originali

Blumhouse ha deciso di finalizzare un accordo che gli permette di acquisire una parte dello storico franchise horror Saw, di proprietà di Twisted Pictures di Oren Koules e Mark Burg.

Al momento, non sono stati resi noti i termini dell'accordo ma l'altra co-proprietaria Lionsgate continuerà a distribuire i film della saga. Oltre a Blumhouse, Content Partners ha acquisito una quota del catalogo del franchise già esistente.

Saw torna a James Wan e Leigh Whannell

Attraverso l'accordo tra Blumhouse e Twisted Pictures, James Wan rientra, in parte, in possesso di Saw, visto che la sua Atomic Monster si è fusa nel 2024 con Blumhouse. Wan diresse il primo Saw, che co-scrisse con Leigh Whannell.

James Wan dietro la macchina da presa

Jason Blum, fondatore e CEO di Blumhouse:"Il franchise di Saw ha definito una generazione di horror, e il suo impatto culturale continua a crescere, rendendo questo un investimento strategico in una delle proprietà più riconoscibili e di successo del genere degli ultimi vent'anni. Ma ciò che mi entusiasma di più è riavere James e Leigh coinvolti, per vedere il futuro della saga prendere vita sotto la loro guida".

James Wan ha ricordato che Saw è stato il punto di partenza della sua carriera e di quella di Whannell:"Per me, questo rappresenta un importante ritorno creativo al franchise, per la prima volta dai suoi esordi. Non vedo l'ora di riscoprire lo spirito originale e allo stesso tempo portare avanti l'eredità della saga in modi audaci e inattesi".

Il successo da oltre 1 miliardo di dollari di Saw

Blumhouse e Twisted Pictures erano in trattativa da oltre un anno ma i tempi si sono allungati parecchio prima di arrivare alla conclusione positiva dell'affare. D'altronde, il successo di Saw - L'enigmista nel corso dei ventun'anni è stato clamoroso, con un incasso da oltre 1 miliardo di dollari.

Una scena di Saw - L'enigmista

Il primo Saw, girato con soli 1,2 milioni di dollari di budget, ha fruttato 104 milioni di dollari a livello globale. Dopo il decimo film del 2023, la lavorazione dell'undicesimo capitolo è stata messa in stand-by per consentire il passaggio di testimone, come ha specificato Oren Koules di Twisted Pictures.