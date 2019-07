The King's Man - Le origini: il trailer italiano ufficiale del film prequel

La 20th Century Fox ha rilasciato il primo trailer, in italiano e in lingua originale, di The King's Man - Le origini, il prequel di Kingsman ancora diretto da Matthew Vaughn.

La 20th Century Fox ha diffuso il primo trailer italiano di The King's Man - Le origini, film prequel di Kingsman, che arriverà nelle sale americane il 14 febbraio 2020.

La prima clip rivela l'ambientazione della nuova fatica di Matthew Vaughn: faremo un salto al tempo della Prima Guerra Mondiale perchè è proprio alla fine del conflitto che verrano gettate le basi della misteriosa agenzia di intelligence britannica. Il trailer è un vero e proprio piccolo manuale dell'arte della guerra: non per la conquista di nuovi territori, ma per appagare la brama di potere.

Ecco il trailer in lingua originale:

The King's Man - Le origini vede la partecipazione di Ralph Fiennes insieme ad Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arterton, Harris Dickinson, Rhys Ifans, Matthew Goode, Charles Dance, Stanley Tucci, Daniel Brühl, Tom Hollander, Robert Aramayo e Djimon Hounsou. Diretto e co-sceneggiato da Matthew Vaughn, il prequel fin dalla prima clip ufficiale sembra avere un tono più grave rispetto ai due film precedenti.

Il franchise, fino a questo momento, ha incassato oltre 820 milioni in tutto il mondo grazie alle avventure di un ragazzo che entra a far parte di un addestramento incredibilmente competitivo che gli permetterà di entrare a far parte di un gruppo di spie. I film sono tratti dai fumetti di Dave Gibbons e Mark Millar.