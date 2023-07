The Killer: svelata la durata del film, sarà il secondo più corto di David Fincher

Il record di film più corto di Fincher lo mantiene Panic Room, ma The Killer si è piazzato subito in seconda posizione.

The Killer, il nuovo film di David Fincher, sarà presentato in concorso al Festival di Venezia 2023 e stando ai primi dati della pellicola, pare sarà piuttosto corta per gli standard del regista.

Celebre per realizzare film considerevolmente lunghi, pare che The Killer sarà il secondo film più "corto" della carriera di Fincher con i suoi soli 113 minuti. Questa durata lo rende infatti il secondo film più corto nella sua filmografia, battuto solamente da Panic Room, fermo a 108 minuti.

The Killer vede Michael Fassbender nei panni di un assassino che inizia a crollare psicologicamente mentre sviluppa una coscienza, anche se i suoi clienti continuano a richiedere le sue capacità. The Killer è un adattamento della serie di graphic novel di Alexis Nolent che vede la firma dello sceneggiatore di Seven Andrew Kevin Walker. I premi Oscar Atticus Ross e Trent Reznor tornano a collaborare con Fincher firmando la colonna sonora.

David Fincher: The Killer ha "sbalordito" il pubblico durante una proiezione privata

Nel cast del lungometraggio, in arrivo il 10 novembre, ci saranno anche Tilda Swinton, Kerry O'Malley nel ruolo di Dolores e Charles Parnell in quello di Hodges.