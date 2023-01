The Killer: Michael Fassbender nelle prime scene del film di David Fincher

The Killer è il nuovo film diretto da David Fincher con star Michael Fassbender e il video di Netflix dedicato alle uscite della piattaforma di streaming rivela le prime immagini del progetto.

Il thriller si basa sull'omonima graphic novel di Alexis Nolent, pubblicata in 12 volumi.

L'attore Michael Fassbender in The Killer, diretto da David Fincher, avrà il ruolo di un assassino che viene coinvolto in una caccia all'uomo internazionale.

Nel filmato condiviso online si vede l'attore impegnato in alcune scene d'azione, mentre una voce narrante dichiara: "Non improvvisare. Non fidarti di nessuno".

Nel cast del lungometraggio, in arrivo il 10 novembre, ci saranno anche Tilda Swinton, Kerry O'Malley nel ruolo di Dolores e Charles Parnell in quello di Hodges.

The Killer ha potuto contare anche sulla collaborazione del direttore della fotografia Erik Messerchmidt, che ha collaborato con il regista in occasione di Mank e Mindhunter.

La colonna sonora è firmata da Trent Reznor e Atticus Ross, mentre la sceneggiatura è firmata da Andrew Kevin Walker.