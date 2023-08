The Killer: Michael Fassbender in una nuova foto del film

Michael Fassbender è ritratto in una nuova foto del film The Killer, diretto da David Fincher, che verrà presentato a Venezia 2023.

The Killer sarà proiettato in anteprima mondiale a Venezia 2023 e online è stata condivisa una nuova foto che ritrae il protagonista Michael Fassbender.

La nuova opera diretta da David Fincher sarà distribuita in streaming su Netflix dal 10 novembre, continuando la collaborazione tra il regista e la piattaforma dopo Mank.

Il nuovo film di Fincher

Michael Fassbender ha recitato nel film The Killer accanto a Tilda Swinton, Arliss Howard, Charles Parnell e Sophie Carlotte.

La sceneggiatura del lungometraggio diretto da David Fincher è stata firmata Andrew Kevin Walker, già autore di Seven. Erik Messerschmidt è invece il direttore della fotografia.

The Killer: Michael Fassbender in una foto del film

David Fincher: The Killer ha "sbalordito" il pubblico durante una proiezione privata

Nel film Fassbender ha il ruolo di un assassino che inizia a crollare psicologicamente mentre sviluppa una coscienza, anche se i suoi clienti continuano a richiedere le sue capacità. The Killer è un adattamento della serie di graphic novel di Alexis Nolent.

I premi Oscar Atticus Ross e Trent Reznor tornano a collaborare con Fincher firmando la colonna sonora.