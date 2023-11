The Killer interrompe la serie di flop di Michael Fassbender su Rotten Tomatoes durata 8 anni

Michael Fassbender ha interrotto una lunga e triste serie di bocciature su Rotten Tomatoes con The Killer di David Fincher, da oggi su Netflix.

L'attesa è finita. Il nuovo film di David Fincher, The Killer, è disponibile da oggi su Netflix. Con un 87% di recensioni positive, il thriller interrompe una serie di bocciature su Rotten Tomatoes durata otto anni per la star Michael Fassbender.

Apprezzato per il suo talento multiforme, Fassbender è diventato famoso quando ha interpretato il giovane Magneto nei film prequel degli X-Men. Tra le sue performance più apprezzate vi sono Shame e_ 12 anni schiavo_ di Steve McQueen e il biopic Steve Jobs, gli ultimi due titoli gli sono valsi nomination agli Oscar. Tuttavia, dal 2015, i film interpretati da Michael Fassbender hanno ottenuto un'accoglienza ben peggiore.

The Killer è il film con Michael Fassbender col miglior punteggio su Rotten Tomatoes fin da Slow West

Potete leggere la nostra recensione di The Killer, che vede Michael Fassbender nei panni di un assassino su commissione che rimediare ai danni provocati da un suo errore. Il film ha ottenuto un punteggio dell'87% su Rotten Tomatoes, il più alto che un film con l'attore tedesco-irlandese abbia ricevuto dai tempi di Slow West. Quel film, uscito nel lontano 2015, ha un punteggio del 92%. I miglior risultati nel periodo compreso tra Slow West e The Killer li hanno ottenuti Alien: Covenant con il 65% e La luce sugli oceani con il 62%.

Prima di The Killer, il suo ultimo lavoro è stato X-Men: Dark Phoenix, uscito nel 2019 e bocciato su RT con un pesantissimo 22%. Principalmente, la passione di Fassbender per le corse lo ha portato al ritiro dalla recitazione nel 2017, ma a breve lo ritroveremo sul grande schermo nel film a sfondo sportivo di Taika Waititi Chi segna vince. Nel frattempo godiamoci The Killer, i cui primi 20 minuti sintetizzano tutto il cinema di David Fincher.