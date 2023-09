Venezia 2023: l'ultimo film di William Friedkin e il ritorno di David Fincher tra le proposte della giornata

Venezia 2023, arrivata al suo giro di boa, propone film molto attesi come The Killer diretto da David Fincher e l'ultimo progetto firmato da William Friedkin.

La domenica di Venezia 2023 è all'insegna del ricordo di William Friedkin, con la presentazione del suo ultimo film The Caine Mutiny Court-Martial, e del ritorno di David Fincher ai thriller con il film The Killer, con star Michael Fassbender.

Mentre la città festeggia le proprie tradizioni con l'affascinante Regata Storica in Canal Grande, al Lido continuerà ad andare in scena il grande cinema.

I film in concorso

La giornata proporrà tre film in concorso a partire da The Theory of Everything diretto da Timm Kröger. Al centro della trama c'è lo studente Johannes Leinert che, nel 1962, va insieme al suo supervisore a un convegno di fisica nelle Alpi svizzere dove il giovane si avvicina a Karin, una giovane pianista jazz che sembra conoscere molti dettagli su di lui. Una serie di morti ed eventi inspiegabili, tuttavia, cambieranno per sempre la vita di Johannes.

A seguire sarà il turno di Bertrand Bonello con The Beast, progetto con star Léa Seydoux e George MacKay.

In un futuro prossimo in cui regna suprema l'intelligenza artificiale, le emozioni umane sono ormai considerate una minaccia. Per liberarsene, Gabrielle deve purificare il suo DNA: si immerge quindi in vite precedenti, dove rincontra Louis, suo grande amore. Ma la donna è vinta dalla paura, un presagio che la catastrofe è vicina.

The Killer: Michael Fassbender in un'immagine

Alle 19.30 è il turno di The Killer, tratto dalla graphic novel di Alexis "Matz" Nolent, diretto dal maestro dei thriller David Fincher e con star Michael Fassbender e Tilda Swinton. Dopo un disastroso passo falso, un assassino sfida i propri committenti, e se stesso, in una caccia all'uomo su scala globale che giura non essere personale.

Un cast stellare per l'addio a Friedkin

In chiusura di serata verrà proiettato in Sala Grande The Caine Mutiny Court-Martial.

L'ultimo lungometraggio di William Friedkin è stato a lungo un progetto che sognava di realizzare. Il cast è composto da Kiefer Sutherland, Jason Clarke, Jake Lacy, Monica Raymund, Lance Reddick, Lewis Pullman, Elizabeth Anweis, Tom Riley, Francois Battiste, Gabe Kessler, Jay Duplass, Gina Garcia-Sharp, Stephanie Erb, Dale Dye, e Denzel Johnson.

Quando un capitano della Marina degli Stati Uniti mostra segni di instabilità mentale che mettono a rischio la sicurezza della sua nave, il primo ufficiale lo solleva dal comando e affronta la corte marziale per ammutinamento. Greenwald, un avvocato scettico, difende con riluttanza Maryk, l'ufficiale della Marina che ha preso il controllo della nave sottraendola al suo tirannico capitano Queeg nel corso di una violenta burrasca.

Le altre sezioni

Tra le proposte della sezione Orizzonti c'è The Featherweight diretto da Robert Kolodny, ispirato alla storia vera del pugile italo-americano Willie Pep, il campione di pugilato con il maggior numero di vittorie di sempre che, dopo aver superato i quarant'anni, decide di tornare sul ring.

Nel pomeriggio sarà presentato anche El Paraiso, di Enrico Maria Artale. Julio Cesar ha quasi quarant'anni e vive ancora con sua madre, una donna colombiana dalla personalità trascinante. I due condividono praticamente tutto: una casetta sul fiume piena di ricordi, i pochi soldi guadagnati lavorando per uno spacciatore della zona, la passione per le serate di salsa e merengue. Un'esistenza ai margini vissuta con amore, al tempo stesso simbiotica e opprimente, il cui equilibro precario rischia di andare in crisi con l'arrivo di Ines, giovane colombiana reduce dal suo primo viaggio come "mula" della cocaina. Tra desiderio e gelosia la situazione precipita rapidamente, al punto che Julio si troverà a compiere un gesto estremo, in un viaggio doloroso che lo porterà per la prima volta nella sua terra di origine.

Sarà invece proiettato fuori concorso Menus Plaisirs - Les Troisgros di Frederick Wiseman. Il regista porta sul grande schermo la famiglia Troisgros e i suoi tre ristoranti: Troisgros, Le Central e La Colline, situate nel centro della Francia.

Tra le proposte di Orizzonti Extra spazio quindi a Pet Shop Days di Olmo Schnabel, con star Willem Dafoe, Emmanuelle Seigner, Camille Rowe, Peter Sarsgaard e Jack Irv.

In un gesto disperato, l'impulsivo e ribelle Alejandro scappa di casa. In fuga da un padre rigido e crudele, il ragazzo lascia il Messico e si ritrova a New York: lì incontra Jack, giovane dipendente di un negozio di animali con una situazione familiare simile. Il colpo di fulmine tra i due li spinge, in una spirale di droghe e depravazione, negli abissi della malavita di New York. Quando il passato di Alejandro minaccia di raggiungerlo, Jack è obbligato a scegliere tra la sua famiglia e una vita in fuga.

Per la settimana della critica, infine, spazio alla terrificante creatura da incubo di Le Vourdalek, film in costume firmato da Adrien Beau.

Le giornate degli autori

Tra i film presentati ci sono Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, scritto e diretto dalla regista Ariane Louis-Seize, e il documentario Btye Bye Tibériade sulla storia di Hiam Abbass.

Nel pomeriggio Alessandro Roia riceverà il Premio SIAE per il talento creativo, mentre la regista messicana Lila Aviles e la croata Antoneta Alamat Kusijanovic saranno protagoniste di Miu Miu Women's Tales con due nuovi cortometraggi intitolati Eye Two Times Mouth e Stane.

Le Notti Veneziane accoglieranno invece Across, documentario firmato da Irene Dorigotti, e Il popolo delle donne di Yuri Ancarani.