The Killer, David Fincher sbanca Netflix: il film è già uno dei più visti al mondo

A pochi giorni dal suo debutto, la pellicola di Fincher è già in testa alle classifiche delle più viste in streaming.

David Fincher ha sbancato Netflix: The Killer è attualmente il film più visto sulla piattaforma. Dopo il debutto venerdì 10 novembre, ha rapidamente conquistato il primo posto nelle classifiche dello streamer.

Secondo il sito di rating FlixPatrol, The Killer ha quasi il doppio delle visualizzazioni rispetto al secondo miglior titolo, Locked In, un thriller con Famke Janssen nel ruolo di un'infermiera alle prese con un misterioso paziente in coma. Inoltre, ha superato anche Pain Hustlers - Il business del dolore, Old Dads e Spider-Man: Across the Spider-Verse (quest'ultimo presente sul catalogo americano di Netflix). Naturalmente, il successo era praticamente garantito visto il pedigree del film.

Un grande Michael Fassbender

Non solo si tratta appunto del nuovo film diretto da Fincher, ma vede anche protagonista una star come Michael Fassbender, che è finalmente riuscito a riconquistare anche la critica dopo alcuni anni di recensioni al di sotto delle aspettative.

The Killer, Michael Fassbender: "È il tipo di film che sbavavo per fare"

Potete leggere la nostra recensione di The Killer, che vede Fassbender nei panni di un assassino su commissione che rimediare ai danni provocati da un suo errore. Il film ha ottenuto un punteggio dell'87% su Rotten Tomatoes, il più alto che un film con l'attore tedesco-irlandese abbia ricevuto dai tempi di Slow West. Quel film, uscito nel lontano 2015, ha un punteggio del 92%.

I miglior risultati nel periodo compreso tra Slow West e The Killer li hanno ottenuti Alien: Covenant con il 65% e La luce sugli oceani con il 62%.