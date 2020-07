The Italian Job, Charlize Theron: "Mark Whalberg ha vomitato durante gli stunts, io no"

Charlize Theron ha rivelato che il collega Mark Whalberg ha vomitato dopo aver girato una scena in auto sul set di The Italian Job.

Durante un panel di Comic-Con@Home, Charlize Theron ha preso in giro il collega Mark Whalberg, con il quale ha lavorato in The Italian Job, film del 2003 in cui gli attori hanno girato la maggior parte delle loro acrobazie in auto senza controfigure, svelando che il divo muscolare avrebbe vomitato durante gli stunts mentre lei ha resistito stoicamente.

Charlize Theron ha spiegato che i produttori di The Italian Job l'hanno fatta allenare più dei suoi colleghi maschi sul set perché non la ritenevano al loro stesso livello, ma la star ha dimostrato di essere molto più capace e tosta degli altri, tanto che Mark Wahlberg ha dato di stomaco subito dopo una scena acrobatica:

"Ricordo vividamente quando Mark Wahlberg, nel mezzo della nostra sessione di addestramento, accostò l'auto e vomitò per la nausea dovuta all'esecuzione dei 360"

Già all'epoca, quindi, Charlie Theron ha dimostrato di essere altamente portata per le scene d'azione, ma durante l'intervista ha ricordato di come sia stato umiliante per lei sentirsi dire che aveva bisogno di più giorni di allenamento:

"È stato così offensivo. Ma è stata anche la cosa che mi ha dato voglia di andare avanti. Ed ero tipo 'va bene, voi ragazzi volete giocare a questo gioco? Andiamo'. E ho deciso di guidare meglio di loro."

L'attrice Premio Oscar ha poi sottolineato come sia felice che il cinema d'azione abbia aperto le porte sempre di più alle donne negli ultimi anni, genere in cui proprio lei sta dando prova di grande bravura: "La buona notizia ora è che abbiamo cambiato il genere femminile al cinema. Il pubblico ama questi film"