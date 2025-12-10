The Housemaid, la scrittrice Freida McFadden assicura: "Sarà meglio del romanzo"

L'autrice del libro ha condiviso la sua reazione alla visione del film che avrà come star Sydney Sweeney e che potrebbe presto avere un sequel.

La scrittrice Freida McFadden ha spiegato perché il film tratto da The Housemaid sarà persino migliore rispetto al suo romanzo.

L'autrice, intervistata alla première del lungometraggio, ha infatti ribadito la sua opinione positiva nei confronti del progetto che ha come star Sydney Sweeney.

Le dichiarazioni di Freida

Sul red carpet allestito a New York per l'anteprima di The Housemaid, McFadden ha dichiarato: "Ho semplicemente pensato che il finale fosse così entusiasmante e ha fatto realmente concludere tutto con un botto. Non posso rivelare nessun dettaglio, ma l'ho semplicemente adorato".

A settembre la scrittrice aveva invece scritto sui social media: "Sono stata abbastanza fortunata da vedere un'anteprima del film e l'ho semplicemente adorato! Non è appena è finito mi sono girata verso mio marito in sala e ho detto: 'O mio dio, penso fosse meglio del libro!'. (E ha risposto 'Sì')".

Freida aveva quindi sottolineato che il film ha catturato ogni elemento che ha fatto amare il romanzo ai lettori e le interpretazioni di tutti gli attori erano incredibili. L'autrice aveva dichiarato ironica: "Mi ha (quasi) fatto venire voglia di scrivere un altro libro di Housemaid".

Cosa racconterà il film

In The Housemaid si racconterà quello che accade a Millie, interpretata da Sydney Sweeney (recentemente protagonista del film biografico Christy, dopo che la giovane accetta di lavorare come governante per la coppia composta da Nina e dal suo affascinante marito, ruoli affidati ad Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. La situazione prenderà ben presto una svolta oscura, complicata anche dal fatto che Millie ha dei segreti che preferirebbe non rivelare.

Nel cast ci sono anche l'attore italiano Michele Morrone ed Elizabeth Perkins.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Rebecca Sonnenshine; la regia, invece, è dell'esperto Paul Feig che fa parte inoltre del team di produttori insieme a Todd Lieberman e Laura Fischer.

Il commento di Freida sul finale del film potrebbe quindi confermare l'intenzione di Lionsgate di realizzare presto un sequel del progetto, portando sul grande schermo gli altri capitoli della storia raccontata tra le pagine. Per ora, tuttavia, lo studio non ha ancora confermato il possibile progetto.