The Housemaid, Amanda Seyfried: “Mi sono divertita un mondo a interpretare un personaggio folle e bizzarro"

L'ultimo progetto al quale ha partecipato Amanda Seyfried s'intitola The Housemaid, adattamento cinematografico di Paul Feig del best-seller di Freida McFadden.

L'attrice recita nel film al fianco di Sydney Sweeney, che interpreta la protagonista Millie, la domestica assunta per lavorare nella casa del personaggio di Seyfried.

Amanda Seyfried ha amato riguardarsi in The Housemaid

In una recente intervista, Seyfried ha raccontato di aver guardato il film e di essersi molto divertita a guardare la sua performance: "Lo abbiamo visto l'altra sera e non mi divertivo così tanto in una sala da tempo, non ricordo l'ultima volta che ho riso così tanto. Ed era il mio stesso film!".

Amanda Seyfried in Mamma mia!

La star era davvero entusiasta: "Mi sono divertita un mondo a girarlo e a interpretare questo personaggio folle e bizzarro che nessuno ha mai avuto davvero modo di vedermi fare. Quel film è come una festa".

Il passaggio dal dramma alla commedia di Amanda Seyfried

L'attrice era talmente felice del film che vorrebbe tornare a vederlo in sala con il pubblico quando verrà distribuito: "Onestamente, lo amo così tanto che potrei davvero sgattaiolare fuori dopo la cena di Natale per andarlo a vedere".

Il desiderio di girare una commedia, per Amanda Seyfried, era molto forte, soprattutto dopo aver trascorso un periodo nel quale si era dedicata ad una lunga serie di progetti particolarmente intensi come il dramma televisivo Long Bright River, e il musical drammatico storico The Testament of Ann Lee.

Amanda Seyfried è conosciuta principalmente per aver recitato in film come Mamma mia!, Mean Girls, Jennifer's Body al fianco di Megan Fox, In Time, Ted 2 e Chloe - Tra seduzione e inganno. Nel cast di The Housemaid sono presenti anche Michele Morrone e Brandon Sklenar.