The Housemaid: Amanda Seyfried e Sydney Sweeney promettono che il film sarà 'folle'

Lionsgate ha presentato all'evento CinemaCon il film The Housemaid, diretto da Paul Feig e tratto dal romanzo scritto da Freida McFadden.

I presenti hanno potuto vedere le prime immagini dell'atteso film che avrà come star Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar.

Le anticipazioni sul thriller

Il primo trailer di The Housemaid è stato presentato al panel dello studio, ma non è poi stato condiviso online.

Nel film si racconterà quello che accade a Millie, interpretata da Sydney Sweeney, dopo che la giovane accetta di lavorare come governante per la coppia composta da Nina e dal suo affascinante marito, ruoli affidati ad Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. La situazione prenderà ben presto una svolta oscura, complicata anche dal fatto che Millie ha dei segreti che preferirebbe non rivelare.

Sweeney ha spiegato di essere una grande fan del romanzo, avendone apprezzate le sorprese e le svolte narrative, e di aver amato i personaggi 'complicati e incasinati'.

Seyfried ha quindi aggiunto: "Ho potuto addentrarmi in luoghi in cui non mi sarei mai aspettata di andare. Abbiamo raggiunto situazioni che non ho mai potuto fare come attrice... Abbiamo creato delle cose bizzarre... Le cose che sono accadute quando stavamo girando sono davvero folli".

Nel trailer si vede infatti la protagonista ricoperta di sangue e con un coltello in mano, mentre la coppia passa dai momenti di passione a tensioni domestiche portate all'estremo.

Il regista e produttore Paul Feig, presentando il progetto, ha ammesso: "Amo i thriller. Ironicamente, invece, non guardo molte commedie".

Il film arriverà nelle sale il 25 dicembre 2025 e, per ora, Lionsgate non ha svelato se c'è l'intenzione di produrre anche potenziali sequel tratti dai romanzi successivi scritti da McFadden dopo il successo di The Housemaid.